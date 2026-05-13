Curier Județean

FOTO | „Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

„Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali

Marți, 12 mai 2026, elevii clasei a III-a C de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia au încheiat cu succes proiectul educativ „Euro-Șotron”, printr-o activitate dedicată Zilei Europei.

Derulat în perioada ianuarie-mai 2026, proiectul a urmărit să le ofere copiilor o modalitate creativă și interactivă de a descoperi valorile europene, colaborarea și respectarea regulilor comune.

„Așa cum frumos au transmis elevii în cadrul activității, Uniunea Europeană poate fi asemănată cu un mare „șotron”, în care fiecare țară are propriul loc, propriile reguli și relații de bună vecinătate.

Copiii au călătorit virtual prin toate țările UE, s-au familiarizat cu capitalele, cu steagurile, cu simbolurile lor, cu tradițiile.

Activitatea a fost coordonată de prof. pentru învățământ primar Dana Andro, iar atmosfera a fost una plină de entuziasm și bucuria de a învăța împreună.

Mulțumim membrilor juriului, doamna prof. Simona Florea și elevului Bogdan Rațiu din clasa a VIII-a, pentru implicare și susținere!

De asemenea, le mulțumim părinților prezenți, precum și invitaților noștri speciali, Zedra și Akbar, studenți din Turcia și Uzbekistan, care au fost alături de noi la această activitate de suflet.

Felicitări tuturor elevilor pentru creativitate, implicare și spirit european”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

„Facelift” pentru semnalizarea rutieră verticală și dispozitivele rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației în Alba Iulia în 2026: Intențiile Primăriei

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

13 mai 2026

De

„Facelift” pentru semnalizarea rutieră verticală și dispozitivele rutiere pentru dirijarea și siguranța circulației în Alba Iulia în 2026: Intențiile Primăriei Primăria Alba Iulia a lansat, marți, 12 mai 2026 procedura de achiziție directă a lucrărilor de montaj și întreținere a semnalizării rutiere verticale și a dispozitivelor rutiere ăentru dirijarea și siguranța circulației aferente anului 2026. […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană rănită după coliziunea dintre două mașini pe bulevardul Horea

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

13 mai 2026

De

ACCIDENT în Alba Iulia: O persoană rănită după coliziunea dintre două mașini pe bulevardul Horea Un accident rutier a avut loc miercuri, în jurul orei 18.30, în Alba Iulia. Două mașini s-au ciocnit pe bulevardul Horea. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 mai 2026 | Atelier de creație pentru copii la Bucium: Narcise din ceară și bază de săpun, în cadrul unui unui eveniment premergător Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

13 mai 2026

De

Atelier de creație pentru copii la Bucium: Narcise din ceară și bază de săpun, în cadrul unui unui eveniment premergător Sărbătorii Narciselor de la Negrileasa Un atelier de creație pentru copii va avea loc vineri și sâmbătă, 15-16 mai la Bucium, la Punctul de Memorie Colectivă Bucium Poienim în cadrul căruia cei mici vor putea […]

Citește mai mult