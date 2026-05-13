FOTO | „Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali

„Euro-Șotron”: Proiect inedit la o școală din Alba Iulia. Studenți din Turcia și Uzbekistan, invitați speciali
Marți, 12 mai 2026, elevii clasei a III-a C de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia au încheiat cu succes proiectul educativ „Euro-Șotron”, printr-o activitate dedicată Zilei Europei.
Derulat în perioada ianuarie-mai 2026, proiectul a urmărit să le ofere copiilor o modalitate creativă și interactivă de a descoperi valorile europene, colaborarea și respectarea regulilor comune.
„Așa cum frumos au transmis elevii în cadrul activității, Uniunea Europeană poate fi asemănată cu un mare „șotron”, în care fiecare țară are propriul loc, propriile reguli și relații de bună vecinătate.
Copiii au călătorit virtual prin toate țările UE, s-au familiarizat cu capitalele, cu steagurile, cu simbolurile lor, cu tradițiile.
Activitatea a fost coordonată de prof. pentru învățământ primar Dana Andro, iar atmosfera a fost una plină de entuziasm și bucuria de a învăța împreună.
Mulțumim membrilor juriului, doamna prof. Simona Florea și elevului Bogdan Rațiu din clasa a VIII-a, pentru implicare și susținere!
De asemenea, le mulțumim părinților prezenți, precum și invitaților noștri speciali, Zedra și Akbar, studenți din Turcia și Uzbekistan, care au fost alături de noi la această activitate de suflet.
Felicitări tuturor elevilor pentru creativitate, implicare și spirit european”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.
