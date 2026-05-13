Scumpiri uriașe și deficit de 10% în România. Profesor de economie: Scăderea PIB-ului poate avea o conotaţie pozitivă, după creșterea artificială alimentată de deficit și consum pe datorie

Profesorul universitar de economie Cristian Păun susține că scăderea PIB-ului nu este neapărat un semnal negativ, în condiţiile în care economia României traversează o perioadă de ajustare după o creştere artificială alimentată de consum pe datorie şi deficit bugetar.

„E rău că scade PIB-ul? Patru sunt cauzele majore ale situaţiei economice de astăzi: 1. A scăzut consumul pe deficit şi datorie alimentat de bani „din elicopter” pe care nu îi aveam, pe care nu îi produceam, îi împrumutam la nişte dobânzi sufocante: ajustarea PIB are, din această perspectivă, o conotaţie pozitivă. O creştere artificială va fi curând înlocuită de una reală, sustenabilă, ajustată la potenţialul real al economiei”, a menţionat Cristian Păun, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, o altă cauză a situaţiei economice actuale este inflaţia, care „continuă să crească, să rămână sus”.

„Asta face ca orice creştere nominală de PIB să ducă la o creştere reală mai mică. Fiecare 1% deficit bugetar duce la 0,3% inflaţie. De trei ori mai mult decât media UE. Deci acel 9-8% deficit produce natural anual 3% din inflaţie. Primul trimestru al acestui an este dătător de speranţe pe problema deficitului şi, implicit pe problema inflaţiei. Continuând reducerea deficitului, suflul economiei se va relua natural, şi prin temperarea inflaţiei”, a adăugat profesorul universitar de economie.

În opinia sa, creşterea taxelor şi blocarea aproape totală a reformelor reprezintă o altă cauză a încetinirii economiei.

„Astăzi nu doar Guvernul a fost trimis la plimbare. Ci şi reformele. Cu perspective sumbre privind reluarea lor. Deci, tot la taxe mai mari vom ajunge. A fost o eroare creşterea taxelor, prociclică. Dar inerentă cu politicieni care au făcut zid în calea reformelor. Cu o vehemenţă de nedescris. Economia scade şi pentru că România nu se reformează. Este consecinţa directă a lipsei de reforme care ne obligă mereu la taxe tot mai mari şi mai sufocante”, a adăugat Cristian Păun.

Economistul consideră că o altă problemă este reprezentată de evoluţia economiei europene, în condiţiile în care Europa, „piaţa noastră principală şi sponsorul nostru principal, nu o duce prea bine”.

„Asta se vede în comenzi, în cifra de afaceri, în salarii, în costuri. Avem o problemă mare care se adaugă şi complică şi mai mult situaţia internă. De aia trebuie să fim mai atenţi când ne uităm la PIB-ul ăsta! Aşa cum creşterea lui nu înseamnă neapărat dezvoltare, nicio scăderea lui nu este neapărat ceva negativ! Mai ales când vorbim de ajustări după nişte excese populiste!”, a adăugat profesorul universitar de economie.

Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică, Produsul Intern Brut al României a scăzut în primele trei luni din 2026 cu 1,7%, pe seria brută, faţă de aceeaşi perioadă din 2025, şi cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior. Economia României a crescut anul trecut cu 0,7% în termeni reali, comparativ cu anul 2024, însă în ultimul trimestru din 2025 Produsul Intern Brut (PIB) a fost mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor anunţate de INS în luna aprilie.

