RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate

Potrivit celor mai recente analize publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), tarifele de referință pentru polițele de asigurare auto obligatorie (RCA) destinate proprietarilor de autoturisme vor crește, în medie, cu 5,4% în anul 2025, comparativ cu perioada anterioară de raportare. În cazul companiilor, majorările sunt mai moderate, dar rămân totuși relevante.

Este important de subliniat că rata de referință RCA nu reprezintă un preț impus de stat, ci un indicator statistic menit să orienteze piața asigurărilor auto.

Aceasta este calculată pe baza datelor colectate în ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024) și ține cont de factori precum: frecvența și valoarea despăgubirilor, zona geografică, vârsta șoferului și puterea motorului vehiculului.

Cine plătește mai mult

Conform raportului ASF:

Persoane fizice:

* +5,4% pentru autoturisme

* +5,2% pentru vehiculele de transport marfă

* Persoane juridice (companii):

* +3,5% pentru autoturisme

* +3,2% pentru vehiculele de transport marfă

În continuare, tarifele din regiunea București–Ilfov rămân semnificativ mai ridicate decât în restul țării.

De exemplu, un șofer sub 30 de ani care conduce un vehicul cu motor de peste 300 kW plătește un tarif indicativ de 5.129 lei în București–Ilfov, față de 3.821 lei în alte județe.

Există însă și excepții: anumite categorii de conducători auto – de pildă, cei cu vârste între 51 și 60 de ani, care dețin mașini cu motoare între 151 și 200 kW – au înregistrat chiar o scădere de 3,5% a tarifului de referință.

Ce pot face șoferii

Comparați ofertele de la mai mulți asiguratori cu rata de referință corespunzătoare profilului dumneavoastră (vârstă, puterea motorului, zonă geografică).

Solicitați intervenția BAAR (Biroul Român al Asigurătorilor Auto) dacă primiți cel puțin trei oferte care depășesc cu peste 36% rata de referință aplicabilă.

De reținut că asiguratorii stabilesc prețul final al poliței în funcție de propriile criterii: istoricul daunelor, politica de preț, sistemul bonus-malus și evaluarea riscului.

Rata de referință servește doar drept punct orientativ, nu ca tarif obligatoriu.

Creșterea medie anunțată pentru 2025 confirmă o tendință ascendentă a costurilor RCA, reflectând evoluțiile pieței și riscurile tot mai complexe.

Șoferii sunt încurajați să fie proactivi, să compare ofertele și să ia decizii informate, pentru a obține cele mai avantajoase condiții de asigurare.

