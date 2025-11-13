RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate
Potrivit celor mai recente analize publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), tarifele de referință pentru polițele de asigurare auto obligatorie (RCA) destinate proprietarilor de autoturisme vor crește, în medie, cu 5,4% în anul 2025, comparativ cu perioada anterioară de raportare. În cazul companiilor, majorările sunt mai moderate, dar rămân totuși relevante.
Este important de subliniat că rata de referință RCA nu reprezintă un preț impus de stat, ci un indicator statistic menit să orienteze piața asigurărilor auto.
Citește și: Șoferii cu două mașini vor plăti mai mult pentru RCA: CUM afectează sistemul Bonus-Malus costul celei de-a doua polițe
Aceasta este calculată pe baza datelor colectate în ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024) și ține cont de factori precum: frecvența și valoarea despăgubirilor, zona geografică, vârsta șoferului și puterea motorului vehiculului.
Cine plătește mai mult
Conform raportului ASF:
Persoane fizice:
* +5,4% pentru autoturisme
* +5,2% pentru vehiculele de transport marfă
* Persoane juridice (companii):
* +3,5% pentru autoturisme
* +3,2% pentru vehiculele de transport marfă
În continuare, tarifele din regiunea București–Ilfov rămân semnificativ mai ridicate decât în restul țării.
De exemplu, un șofer sub 30 de ani care conduce un vehicul cu motor de peste 300 kW plătește un tarif indicativ de 5.129 lei în București–Ilfov, față de 3.821 lei în alte județe.
Există însă și excepții: anumite categorii de conducători auto – de pildă, cei cu vârste între 51 și 60 de ani, care dețin mașini cu motoare între 151 și 200 kW – au înregistrat chiar o scădere de 3,5% a tarifului de referință.
Ce pot face șoferii
Comparați ofertele de la mai mulți asiguratori cu rata de referință corespunzătoare profilului dumneavoastră (vârstă, puterea motorului, zonă geografică).
Solicitați intervenția BAAR (Biroul Român al Asigurătorilor Auto) dacă primiți cel puțin trei oferte care depășesc cu peste 36% rata de referință aplicabilă.
De reținut că asiguratorii stabilesc prețul final al poliței în funcție de propriile criterii: istoricul daunelor, politica de preț, sistemul bonus-malus și evaluarea riscului.
Rata de referință servește doar drept punct orientativ, nu ca tarif obligatoriu.
Creșterea medie anunțată pentru 2025 confirmă o tendință ascendentă a costurilor RCA, reflectând evoluțiile pieței și riscurile tot mai complexe.
Șoferii sunt încurajați să fie proactivi, să compare ofertele și să ia decizii informate, pentru a obține cele mai avantajoase condiții de asigurare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat să meargă la școală. Judecătorii au aprobat cererea tânărului de a părăsi domiciliul
Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat să meargă la școală. Judecătorii au aprobat cererea tânărului de a părăsi domiciliul Curtea de Apel București i-a permis lui Iancu Lucas Alexandre, elevul din București acuzat că a trimis emailuri cu amenințări teroriste către […]
Șoferii cu două mașini vor plăti mai mult pentru RCA: CUM afectează sistemul Bonus-Malus costul celei de-a doua polițe
Șoferii cu două mașini vor plăti mai mult pentru RCA: CUM funcționează sistemul Bonus-Malus Șoferii români care dețin două autoturisme trebuie să știe că polița obligatorie RCA pentru al doilea vehicul poate fi semnificativ mai scumpă. Nu este vorba despre o taxă nouă, ci despre modul în care funcționează sistemul Bonus-Malus, reglementat prin Norma ASF […]
Concediul neefectuat în 2025: Drepturi garantate de lege și sfaturi practice pentru a-ți folosi TOATE zilele libere fără să pierzi nimic
Concediul neefectuat în 2025: Reguli clare pentru recuperarea zilelor rămase și pașii pe care trebuie să-i urmezi ca angajat Mulți angajați se regăsesc, la final de an, cu zile de concediu nefolosite și se întreabă dacă acestea se pierd odată cu încheierea anului 2025. Legea este însă clară: zilele de concediu de odihnă neefectuate nu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai afectate
RCA pentru autoturisme se scumpește: Tarifele cresc în medie cu 5,4% în 2025. Care sunt categoriile de șoferi cel mai...
Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat să meargă la școală. Judecătorii au aprobat cererea tânărului de a părăsi domiciliul
Minorul de 17 ani care a trimis emailuri cu amenințări teroriste către mai multe instituții, inclusiv la Alba Iulia, lăsat...
Știrea Zilei
VIDEO | Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru a stabili cauza morții
Dosar penal în cazul albaiulianului găsit decedat într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș: Au fost solicitate analize toxicologice pentru...
FOTO | Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei mai apreciați specialiști români în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale
Celebrul violonist olandez André Rieu, tratat de stomatologul Simion Bran, la o clinică din Cluj-Napoca. Medicul albaiulian, unul dintre cei...
Curier Județean
DSVSA Alba: Organizatorii Târgurilor de Crăciun unde se comercializează produse alimentare trebuie să solicite aviz temporar de funcționare
Organizatorii Târgurilor de Crăciun unde se comercializează produse alimentare trebuie să solicite aviz temporar de funcționare. Ce transmite DSVSA Alba...
VIDEO | Continuă modernizările într-o zonă importantă din Teiuș: ,,Lucrare așteptată de oamenii din zonă, dar și de noul cartier de locuințe care se dezvoltă”
Continuă modernizările într-o zonă importantă din Teiuș: ,,Lucrare așteptată de oamenii din zonă, dar și de noul cartier de locuințe...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...