Femeie trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism
O femeie a fost trimisă în judecată la Judecătoria Alba Iulia, după ce a făcut declarații mincinoase, în favoarea unui condamnat pentru proxenetism.
Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus, printr-o încheiere penală pronunțată miercuri, 13 mai 2026, începerea judecății într-un dosar având ca obiect infracțiunea de favorizarea făptuitorului. În același timp, instanța a respins ca neîntemeiate toate cererile și excepțiile invocate de inculpată în faza camerei preliminare.
Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, o femeie a fost trimisă în judecată pentru că, în data de 17 mai 2022, ar fi făcut declarații considerate neadevărate într-un dosar penal aflat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia cu scopul de a împiedica tragerea la răspundere penală a unei alte persoane, deja condamnată într-o cauză de proxenetism, se arată pe portalul ReJust.
Procurorii au susținut că afirmațiile inițiale ale acesteia ar fi contrazis declarații anterioare și ansamblul probator administrat în dosar, având potențialul de a influența ancheta.
În camera preliminară, inculpata, prin apărător ales, a invocat mai multe excepții privind legalitatea rechizitoriului și a probelor. Aceasta a susținut că acuzația nu este suficient de clar formulată, că lipsesc elemente esențiale ale infracțiunii, inclusiv intenția de a favoriza făptuitorul, și că fapta nu ar întruni condițiile de tipicitate.
Apărarea a mai arătat că declarația inițială ar fi fost dată sub presiune, teamă și influențe externe, în contextul unei situații vulnerabile, inclusiv a minorității la momentul faptelor. De asemenea, s-a susținut că revenirea ulterioară asupra declarațiilor ar demonstra lipsa intenției de a împiedica ancheta.
Totodată, s-a invocat faptul că inculpatul principal din cauza inițială fusese deja condamnat, ceea ce ar reduce relevanța acuzației de favorizare, precum și aplicabilitatea unor cauze de nepedepsire.
Judecătorul de cameră preliminară a analizat legalitatea sesizării instanței, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală, reținând că acestea au fost efectuate cu respectarea dispozițiilor legale. Instanța a subliniat că în această etapă procesuală nu se analizează temeinicia acuzației și nici suficiența probelor pentru o eventuală condamnare, ci exclusiv legalitatea actului de sesizare și a mijloacelor de probă. De asemenea, judecătorul a arătat că aspectele privind veridicitatea declarațiilor, existența intenției sau influențele exercitate asupra inculpatei reprezintă chestiuni de fond, care vor fi analizate în faza de judecată.
În baza dispozițiilor Codului de procedură penală, instanța a respins toate cererile și excepțiile formulate de inculpată, a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate și a dispus începerea judecății în cauză. Hotărârea poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.
Dosarul urmează să intre în faza de judecată pe fond, unde instanța va analiza probele administrate, declarațiile părților și toate circumstanțele cauzei pentru a decide asupra vinovăției sau nevinovăției inculpatei.
