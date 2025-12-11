Se trage cortina peste eșalonul terț: conjudețenele, ultimele reprezentații ale anului în Seria 7 din Liga 3

În weekend se dispută ultimele partide din acest an în eșalonul terț, cu etapa a 17-a din Liga 3, a șasea din retur, trăgându-se cortina peste a treia scenă. Vineri evoluează 3 dintre conjudețene (CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și CIL Blaj), iar sâmbătă vor juca celelalte reprezentante ale Albei (Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag).

*Timișul Șag (locul 10, 15 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia, vineri, ora 14.00, pe „Comunal”, în tur, 3-1.

Miza acestui joc este pentru vizitatori, respectiv de a ierna pe prima poziție a ierarhiei. „Alb-negrii” au câștigat toate cele 5 jocuri din retur și au cea mai prolifică ofensivă a eșalonului. După acest joc se va trage linie, de lămurit fiind chestiunea băncii tehnice, respectiv dacă va pleca sau va continua antrenorul Alexandru Pelici. Gazdele au câștigat un singur joc acasă, în septembrie.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 8, 16 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 7, 24 de puncte), vineri, ora 14.00, pe „Pielarul”, în tur 0-2.

Se înfruntă vecinele din clasament, două formații în criză, universitarii pierzând 4 din ultimele 5 dispute. Nici vizitatorii nu se simt mai confortabil, având numai două puncte acumulate în 4 întâlniri.

*CIL Blaj (locul 9, 16 puncte) – Progresul Pecica (locul 6, 26 puncte), vineri, ora 14.00, pe „CIL”, în tur 0-1.

Echipa din „Mica Romă” vrea să încheie sezonul cu o victorie în fața fanilor, în vreme ce vizitatorii încă mai vizează la calificarea în play-off, după 3 victorii consecutive.

*Unirea Sântana (locul 5, 27 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 3, 32 de puncte), sâmbătă, ora 14.00, pe „Unirea”, în tur 2-1.

Un derby pentru calificarea în „careul de ași”. Vizitatorii, cu o remiză, pot da lovitura împotriva contracandidatei, formație care i-a produs primul eșec stagional. „Roș-albaștrii” au 4 jocuri imbatabile (10 puncte), iar amfitrionii nu am câștigat de… 4 întâlniri (două puncte strânse).

*Hidro Mecanica Șugag (locul 12, două puncte) – Unirea DMO (locul 11, 10 puncte), sâmbătă, ora 14.00, în tur 1-2.

Duelul suferinței, între ultimele clasate, grupări care au debutat pe a treia scenă fotbalistică. Echipa de pe Valea Sebeșului speră să spargă gheața și să realizeze primul succes, asta împotriva unui oponnent care etapa anterioară a furnizat marea supriză, 2-1 în deplasare cu Viitorul Arad, după 8 eșecuri la rând!

