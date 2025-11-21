CSU Alba Iulia – Unirea Sântana 6-1 (1-1), în Liga 3 | Studenții, set după o a doua repriză senzațională!!!
CSU Alba Iulia a realizat cea mai bună prestație stagională și a învins net, pe „Pielarul”, scor 6-1 (1-1), pe Unirea Sântana, o pretendentă la play-off!! O a doua repriză senzațională reușită de universitari, care au umilit o formație considerată favorită în acest meci
Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 6-0 (1-0), în ultima etapă a turului în Seria 7! Studenții, „set” cu „lanterna roșie”
CSU a avut inițiativa într-o repriză săracă în faze de poartă, universitarii punctând în minutul 42 prin E. Vlad (după un un-doi cu A Barbu, prima sa reușită în stagiunea curentă). Peste 3 minute, Nistor (45) a egalat din careul mic, la o centrare de pe stânga și un balon bâlbâit în careul mic.
În a doua repriză, s-a dezlănțuit nebunia… Imediat la reluare, Velțan (48) a adus avantajul de partea gazdelor, cu un șut în diagonală, bară-gol! Grosu (53) a ratat o ocazie imensă de a tranșa disputa, singur cu portarul, paradă R. Rusu. A. Mihai (57), lansat în adâncime a finalizat pe joc, pe sub portar, pentru un scor mai aproape de desfășurarea ostilităților, arădenii fiind „KO”. Universitarii au pus stăpânire pe joc, iar Velțan (73) a marcat spectaculos, cu stângul în vinclu, un eurogol! Milchiș (81), din 15 metri, punctează pentru un scor neverosimil, iar Trifu (90) a desăvârșit setul și o a doua repriză de pus în ramă pentru CSU
Nou-promovata arădeană a pierdut acasă cu Viitorul Arad, după 4 victorii fără gol încasat, și au parte de un examen extern cu o echipă care a înregistrat două insuccese la rând. Este primul din cele două jocuri interne pentru universitari (urmează confruntarea cu Viitorul Arad), aceștia căutând reabilitarea.
