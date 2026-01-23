Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local

Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local

Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, actualul operator al serviciului de transport public local din municipiul-reședință de județ, a formulat o plângere prealabilă prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.363/2025 privind înființarea Societății Alba Iulia Transport Local SRL, practic o companie proprie a municipalității.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 29 ianuarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind respingerea acestei plângeri prealabile.

„Cu privire la motivele de nelegalitate invocate de Societatea de Transport Public S.A., prin avocat, arătăm faptul că acestea sunt neîntemeiate, iar hotărârea a cărei revocare se solicită este emisă cu respectarea dispozițiilor legale incidente.

În justificarea temeiniciei și legalității actului administrativ atacat, arătăm că, astfel cum se poate observa și din raportul de specialitate, act care a stat la baza emiterii hotărârii, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, dispoziții prevăzute de Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În condițiile aceleași legi, serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În aceeași măsură, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în sfera serviciilor de utilităţi publice, au competența alegerii modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice, concret, sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate în responsabilitatea lor, respectiv, au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora (gestiune directă sau gestiune delegată), în baza unui studiu de oportunitate. (art. 22 din Legea nr.51/2006).

În concluzie, în condițiile în care autoritățile publice locale au posibilitatea alegerii modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice, iar analiza efectuată printr-un studiu de oportunitate, poate fi un factor de decizie, se justifică posibilitatea administrării serviciului în cadrul unei întreprinderi publice.

Astfel, autoritatea publică locală a inițiat și aprobat actul administrativ a cărei revocare se solicită respectând toate dispozițiile legale incidente și în acord cu atribuțiile conferite de lege.

Față de cele prezentate mai sus, se justifică menținerea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr..363/2025 privind înființarea Societății ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SA”, se arată în raportul de specialitate al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală a Primăriei Alba Iulia.

*Doar o plângere prealabilă? Nu! Două…

STP Alba Iulia a formulat o plângere prealabilă și împotriva Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.362/2025 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Alba Iulia.

Un proiect de hotărâre privind respingerea acestei plângeri prealabile se regăsește, de asemenea, pe ordinea de zi a ședinței de joi, 29 ianuarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia.

„Cu privire la motivele de nelegalitate invocate de Societatea de Transport Public S.A., prin avocat, arătăm faptul că acestea sunt neîntemeiate, iar hotărârea a cărei revocare se solicită este emisă cu respectarea dispozițiilor legale incidente.

În justificarea temeiniciei și legalității actului administrativ atacat, arătăm că, astfel cum se poate observa și din raportul de specialitate, act care a stat la baza emiterii hotărârii, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, dispoziții prevăzute de Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În condițiile aceleași legi, serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

În aceeași măsură, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în sfera serviciilor de utilităţi publice, au competența alegerii modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice, concret, sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate în responsabilitatea lor, respectiv, au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora (gestiune directă sau gestiune delegată), în baza unui studiu de oportunitate. (art. 22 din Legea nr.51/2006).

Astfel, autoritatea publică locală a inițiat și aprobat actul administrativ a cărei revocare se solicită respectând toate dispozițiile legale incidente și în acord cu atribuțiile conferite de lege.

Mai mult, în condițiile în care petenta se află în relații contractuale cu Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local al cărei membru este Municipiul Alba Iulia, contractul având o durată de 6 ani, respectiv până la data de 07.01.2027, demersul cu privire la solicitarea de revocare a actului administrativ în speță, poate fi apreciat ca lipsit de interes.

Față de cele prezentate mai sus, se justifică menținerea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.362/2025 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în Municipiul Alba Iulia, ca temeinică și legală”, se arată în raportul de specialitate al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală a Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI