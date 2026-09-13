Se caută șef pentru Serviciul buget venituri al Consiliului Județean Alba: În ce constă concursul pentru o funcție-cheie în administrația județeană

Consiliul Județean Alba caută un nou șef pentru Serviciul buget venituri, una dintre structurile importante ale aparatului de specialitate al instituției. Postul de conducere este vacant, iar ocuparea lui se va face prin concurs de promovare în funcția publică de șef serviciu.

Anunțul a fost publicat de Consiliul Județean Alba pe 8 septembrie 2026, iar competiția se adresează funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație și de cerințele specifice postului.

Cine poate candida

Viitorul șef al Serviciului buget venituri trebuie să aibă studii universitare de licență în domeniul științelor economice și studii de master în administrație publică, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției. De asemenea, candidatul trebuie să fie numit într-o funcție publică de clasa I, să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată și să aibă cel puțin cinci ani vechime în specialitatea studiilor.

Programul de lucru este cel standard pentru administrația publică: opt ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Concursul, în trei etape

Selecția va avea trei probe succesive: verificarea eligibilității candidaților după depunerea dosarelor, proba scrisă și interviul.

Proba scrisă este programată pentru 8 octombrie 2026, de la ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Alba din Alba Iulia, strada Mihai Viteazu nr. 11. Interviul va avea loc în maximum opt zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise.

Cei interesați își pot depune dosarele în perioada 8-28 septembrie 2026, inclusiv. Documentele pot fi depuse direct la Serviciul Resurse Umane și Informatică – Compartimentul Resurse Umane, transmise prin curier sau trimise electronic, într-un singur fișier PDF, la adresa de e-mail indicată de instituție.

Un post cu miză pentru finanțele județului

Din fișa postului rezultă că funcția scoasă la concurs vine cu un volum considerabil de responsabilități. Șeful Serviciului buget venituri va organiza, îndruma și coordona lucrările privind fundamentarea și elaborarea propunerilor pentru bugetul general al județului Alba.

Aici intră atât bugetul local de venituri și cheltuieli al județului, cât și bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, bugetele instituțiilor finanțate din venituri proprii, fondurile externe nerambursabile și bugetele aferente creditelor interne sau externe.

Practic, persoana care va ocupa funcția va avea un rol direct în pregătirea documentelor care stau la baza aprobării bugetului județului, inclusiv proiecte de hotărâri, rapoarte de specialitate și referate de aprobare.

Tot șeful serviciului va coordona documentele privind repartizarea pe trimestre a bugetelor aprobate și va avea responsabilități în ceea ce privește raportarea bugetară în sistemul național FOREXEBUG.

Va urmări execuția bugetelor și investițiile publice

Postul presupune și o componentă importantă de monitorizare. Viitorul șef al serviciului va urmări și verifica execuția bugetelor, va analiza și centraliza proiecțiile de venituri și cheltuieli pentru următorii 3-5 ani și va lucra la programele de acțiuni multianuale.

De asemenea, va întocmi programul anual de investiții publice, structurat pe grupe de investiții și surse de finanțare, și va actualiza aceste documente atunci când apar rectificări bugetare.

O altă responsabilitate este verificarea și centralizarea situațiilor financiare și transmiterea acestora către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba, la termenele stabilite.

De la TVA și venituri proprii până la plăți și datorie publică

Fișa postului arată că șeful serviciului va avea atribuții și în relația cu finanțele publice ale județului. Acesta va întocmi și transmite documentații privind alocarea unor sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, a drumurilor județene și pentru echilibrarea bugetelor locale.

În același timp, va verifica documentele justificative care însoțesc ordonanțările de plată, va întocmi instrumentele de plată către trezorerie și va urmări încadrarea plăților în prevederile contractelor și ale programelor de lucrări pentru drumurile și podurile județene.

Responsabilitățile merg și spre veniturile proprii ale Consiliului Județean Alba. Șeful serviciului va organiza și urmări activitățile privind stabilirea taxelor și tarifelor datorate bugetului județean, urmărirea și încasarea veniturilor proprii și aplicarea măsurilor de executare în cazul debitorilor care nu își achită obligațiile.

Tot în responsabilitatea sa intră și contractarea, raportarea și rambursarea datoriei publice locale.

Șeful serviciului va avea și atribuții de control financiar

Postul presupune și responsabilități în zona controlului financiar preventiv. Documentele prezentate pentru viză vor fi verificate și avizate, iar operațiunile vor fi consemnate în registrul special, pentru capitolele bugetare și proiectele cu fonduri nerambursabile repartizate prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Alba.

În plus, titularul funcției va avea un rol în gestionarea riscurilor la nivelul structurii. Va identifica vulnerabilitățile, va evalua riscurile și impactul acestora, va stabili măsuri de control și va contribui la monitorizarea obiectivelor și activităților prin indicatori de performanță.

Nu este doar un post de economist, ci unul de manager

Fișa postului pune un accent consistent pe componenta managerială. Șeful serviciului va coordona elaborarea documentelor care fundamentează deciziile Consiliului Județean Alba, va coordona implementarea politicilor și strategiilor în domeniul său de activitate și va oferi asistență de specialitate instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean, precum și autorităților administrației publice locale din județ.

Funcția presupune și gestionarea resurselor umane și financiare, reprezentarea intereselor autorității în limitele competențelor stabilite de conducere și coordonarea răspunsurilor la cereri, petiții, plângeri și reclamații care țin de domeniul serviciului.

Va conduce oamenii, dar va răspunde și pentru rezultatele serviciului

Ca funcție de conducere, postul vine cu responsabilități directe asupra personalului din subordine. Viitorul șef va organiza și repartiza sarcinile, va stabili prioritățile și termenele de lucru, va verifica și aviza documentele produse de serviciu și va răspunde de calitatea și legalitatea acestora.

Tot el va întocmi planul anual de activitate al serviciului, va urmări aplicarea hotărârilor Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui și va analiza rapoartele Curții de Conturi și ale auditului intern, luând măsurile necesare pentru implementarea recomandărilor.

Atribuțiile includ inclusiv participarea la managementul resurselor umane: evaluarea performanțelor, formarea profesională, sprijinirea dezvoltării carierei funcționarilor, participarea la recrutarea și selecția personalului și formularea unor propuneri privind echipa coordonată.

Bibliografie consistentă

Pentru proba scrisă, candidații vor trebui să pregătească o bibliografie care acoperă atât legislația generală, cât și domeniul finanțelor publice.

Lista include Constituția României, legislația privind prevenirea și sancționarea discriminării, egalitatea de șanse între femei și bărbați și prevederile relevante din Codul administrativ.

Pentru postul de șef al Serviciului buget venituri sunt prevăzute, de asemenea, normele privind contabilitatea instituțiilor publice, Legea finanțelor publice locale și normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare. Pentru actele indicate în anunț, tematica este, în mai multe cazuri, textul integral.

Anunțul cu privire la concurs poate fi văzut AICI.

foto – Sediul Consiliului Județean Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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