Încă până la 500 de lei în plus în 2026 pentru pensionarii cu venituri mici: Cine primește banii și ce ajutoare mai sunt disponibile
Încă până la 500 de lei în plus în 2026 pentru pensionarii cu venituri mici: Cine primește banii și ce ajutoare mai sunt disponibile
Pensionarii cu venituri mici mai primesc în 2026 până la 1.000 de lei în plus de la stat, în funcție de nivelul pensiei. Sprijinul se acordă în tranșe, fără cerere, însă acesta nu este singurul ajutor destinat persoanelor vulnerabile. De la indemnizația socială și tichetele pentru alimente până la ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie, mai multe forme de sprijin pot fi cumulate în anumite condiții.
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Încă până la 500 de lei în plus pentru pensionarii cu venituri mici
Una dintre principalele măsuri de sprijin prevăzute pentru 2026 este ajutorul financiar destinat pensionarilor ale căror venituri lunare din pensii nu depășesc 3.000 de lei.
Cuantumul ajutorului este stabilit în funcție de valoarea pensiei:
*1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;
*800 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei;
*600 de lei pentru pensionarii care încasează între 2.001 și 3.000 de lei.
Banii sunt acordați în două tranșe egale. Prima tranșă a fost achitată în mai 2026, iar a doua va fi onorată în decembrie 2026, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii.
Un avantaj important este că pensionarii eligibili nu trebuie să depună cereri. Plata se face automat, pe baza datelor existente în evidențele sistemului de pensii.
Pensia prea mică poate fi completată până la 1.281 de lei
Pensionarii cu venituri foarte reduse pot beneficia și de indemnizația socială pentru pensionari, cunoscută drept „pensia minimă socială”.
În 2026, valoarea indicată în material este de 1.281 de lei. Persoanele care au o pensie mai mică decât acest nivel și îndeplinesc condițiile legale pot primi o completare până la valoarea indemnizației sociale.
Măsura îi vizează în special pe cei care au acumulat perioade scurte de contribuție sau au avut venituri reduse în timpul vieții active.
Ajutor la încălzire: cine poate cere bani pentru facturi
Pensionarii cu venituri mici pot solicita și ajutorul pentru încălzirea locuinței, acordat în sezonul rece, în perioada noiembrie-martie.
Sprijinul poate acoperi, în funcție de situație, încălzirea cu:
*energie termică;
*gaze naturale;
*energie electrică;
*combustibili solizi sau petrolieri, inclusiv lemne.
Pentru persoanele singure, plafonul de venit menționat în material este de 2.053 de lei net pe lună, iar pentru familii de 1.386 de lei pe membru de familie.
Spre deosebire de unele dintre celelalte beneficii, acest ajutor nu se acordă automat. Pensionarii trebuie să depună cererea și declarația pe propria răspundere la primăria de domiciliu.
Valoarea sprijinului diferă în funcție de venituri și de modalitatea de încălzire a locuinței și poate ajunge la câteva sute de lei lunar.
Suplimentul pentru energie se poate primi în fiecare lună
Pensionarii vulnerabili pot avea dreptul și la suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului.
În cazul locuințelor în care energia electrică reprezintă singura sursă de energie, suplimentul poate ajunge la 70 de lei pe lună.
Și pentru acest beneficiu este necesară solicitarea la autoritățile locale, în condițiile prevăzute de legislație.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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