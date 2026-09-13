Elevii pot călători gratuit cu trenul și în anul școlar 2026-2027: Acte necesare pentru obţinerea biletelor şi abonamentelor gratuite

Elevii din România, din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat, beneficiază și în anul școlar 2026-2027 de de călătorii gratuite cu trenul, pe durata întregului an școlar.

Odată cu începerea anului școlar 2026-2027, CFR Călători le reamintește elevilor că pot circula gratuit cu trenul în traficul intern, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Facilitatea se aplică pe tot parcursul anului școlar și este valabilă pentru toate categoriile de trenuri, inclusiv Regio (R), InterRegio (IR) și InterCity (IC).

Elevii beneficiază de bilete gratuite la clasa a II-a, iar în cazul trenurilor cu regim de rezervare nu plătesc nici tariful de rezervare. De asemenea, pot solicita abonamente lunare gratuite, cu un număr nelimitat de călătorii, tot la clasa a II-a, indiferent de categoria trenului.

Cei care aleg să călătorească la o clasă superioară sau în vagoane de dormit ori cușetă trebuie să achite, însă, integral diferența de tarif și costul rezervării, a transmis CFR Călători, luni, 7 septembrie.

Documentele necesare

Pentru a primi biletele sau abonamentele gratuite, elevii trebuie să prezinte fie carnetul sau legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, care să conțină numele, prenumele și CNP-ul, fie adeverința emisă de unitatea de învățământ, întocmită conform modelului prevăzut de H.G. nr. 810/2023,.

Biletele gratuite pot fi cumpărate de la casele de bilete din stațiile de cale ferată și de la agențiile de voiaj CFR Călători. Ele pot fi obținute și online sau de la automatele de bilete amplasate în stații, însă pentru aceste variante elevul trebuie să aibă un ID de elev valabil pentru anul școlar, obținut după confirmarea și validarea calității de elev la casele de bilete.

Există și o situație în care biletul poate fi emis direct în tren: atunci când elevul urcă dintr-o stație în care nu există casă de bilete.

În cazul abonamentelor lunare gratuite, acestea se pot obține de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători, dar și online. Abonamentul poate fi descărcat pe telefon sub forma unui cod QR cu elemente dinamice.

O altă variantă este emiterea lui la automatele de bilete, folosind ID-ul de elev valabil pentru anul școlar, după validarea calității de elev la casele de bilete.

Până la 30 septembrie 2026, inclusiv, elevii își pot procura biletele și abonamentele pe baza carnetului sau legitimației de elev ori a adeverinței școlare vizate pentru anul școlar 2025-2026.

Începând cu 1 octombrie 2026, însă, CFR Călători va emite bilete și abonamente gratuite numai pe baza documentelor care atestă calitatea de elev pentru anul școlar 2026-2027, astfel că elevii trebuie să meargă să-şi ştampileze carnetele.

La verificarea în tren, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul gratuit valabil, fie în original, fie sub forma codului QR în cazul documentelor digitale.

În plus, este necesar un document de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de ședere sau permis de conducere. Pentru elevii cu vârsta sub 14 ani poate fi prezentat certificatul de naștere, în original sau în copie.

Dacă nu au asupra lor un document de identitate, elevii pot prezenta carnetul sau legitimația de elev, dar numai dacă documentul conține fotografia și CNP-ul.

Elevii care nu le prezintă aceste documente vor fi considerați călători fără bilet sau abonament și vor fi taxați potrivit legislației în vigoare. În acest caz se aplică tarifele de taxare în tren, care sunt mai mari decât cele practicate la casele de bilete.

CFR Călători precizează că informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, în secțiunea Trafic Intern – Facilități – Reduceri pentru elevi și studenți.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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