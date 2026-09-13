13 septembrie 2026 | Retragere cu torțe în Alba Iulia, în memoria eroilor pompieri căzuți la datorie: La ce oră începe evenimentul
Retragere cu torțe în Alba Iulia, în memoria eroilor pompieri căzuți la datorie: La ce oră începe evenimentul
Alba Iulia va deveni, în seara zilei de duminică, 13 septembrie 2026 scena unui moment solemn dedicat eroilor pompieri căzuți la datorie. La 178 de ani de la lupta din Dealul Spirii, aproape 200 de salvatori ai ISU „UNIREA” Alba vor purta torțe aprinse prin Cetatea Alba Carolina, într-un gest simbolic de recunoștință pentru cei care și-au sacrificat viața pentru libertate, independență și pentru apărarea semenilor.
„Cu prilejul împlinirii a 178 de ani de la gestul eroic al pompierilor din Dealul Spirii, în semn de respect pentru sacrificiul suprem pentru apărarea libertății și independenței poporului nostru, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “UNIREA” al județului Alba aduce un omagiu eroilor pompieri căzuți la datorie de-a lungul timpului printr-o ceremonie simbolică de retragere cu torțe care vor fi purtate aprinse de aproape 200 de salvatori!
Ceremonia solemnă de aprindere a torțelor va avea loc pe Esplanada Catedralei Încoronării din inima Cetății Alba Carolina pe acordurile muzici militare intonată de fanfara Centrului de Cultură “Augustin Bena” din Alba Iulia.
Vă invităm să luați parte alături de noi la acest moment de o profundă încărcătură simbolică, duminică, 13 septembrie pe următorul traseu și după următorul program:
*Ora 20.00 – plecarea plutoanelor de pompieri din parcarea Casei de Cultură a Sindicatelor – Monumentul Unirii – Podul de sticlă – Esplanada Catedralei Încoronării.
*Ora 20.20 – Momentul solemn de aprindere a torțelor.
*Ora 20.40 Retragerea cu torțe aprinse pe traseul Podul de sticlă – Parcul Unirii – Bulevardul Transilvaniei.
Vă așteptăm să fiti alături de noi!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
Evenimentul organizat în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba – Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba Iulia.
sursa foto: ISU Alba
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