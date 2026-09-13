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Foto: România, eșec dramatic cu Germania, la Campionatul European de volei masculin de la Cluj-Napoca | Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, iarăși printre principalii marcatori ai tricolorilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 45 de minute

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România, eșec dramatic cu Germania, scor 2-3, la Campionatul European de volei masculin de la Cluj-Napoca | Ocnamureșeanul Florian „Bela” Bartha, iarăși printre principalii marcatori ai tricolorilor

România a obținut prima victorie la Campionatul European de volei masculin, la Cluj-Napoca, într-o atmosferă senzațională în BT Arena.

Citește și: Foto: România, cu ocnamureșeanul Florian „Bela Bartha” printre principalii marcatori, prima victorie la Europeanul de volei masculin, 3-1 cu Elveția, în BT Arena

Tricolorii s-au impus cu 3-1 (25-21, 25-23, 13-25, 25-20) în fața Elveției, iar centrul ocnamureșean Florian „Bela” Barta a avut o evoluție solidă, cu 10 puncte, fiind al doilea marcator al reprezentativei noastre. Tricolorii au arătat altfel la a doua confruntare a turneului continental, după ce aua debutat cu stângul la EuroVolley 2026, fiind învinsă cu 3-1 (26-24, 18-25, 25-21, 26-24) de Letonia. Liderii României au fost Alexandru Rață (16 puncte) și Bela Bartha (10 puncte). De partea cealaltă, principalii realizatori au fost Julian Weisigk și Lars Migge, cu câte 13 puncte.

Ulterior, în al treilea meci, România a avut o prestație grozavă în fața Germaniei (3-1 cu Turcia și 3-0 cu Letonia), au revenit de la 0-2 la seturi, dar au pierdut cu 2-3 (22-25, 23-25, 25-22, 25-15, 13-15), după 139 de minute. Profitând și de o atmosferă senzațională, cu peste 4600 de spectatori alături, elevii lui Sergiu Stancu au realizat o prestație extraordinară, avându-i la timonă pe Alexandru Rață, Bela Bartha și Adrian Aciobăniței. Suspansul a fost uriaș în setul al 5-lea, când cele două echipe s-au succedat la conducere, dar, în cele din urmă, experiența și-a spus cuvântul. Cele mai multe puncte le-au realizat Daniel Chițigoi (21), Alexandru Rață (15) și Bela Bartha (11), de cealaltă parte a fileului impresionând Erik Rohrs (23), Tobias Brand (15) și Anton Brehme (11).

Ultimele dispute sunt cu Turcia (luni, 14 septembrie) – o confruntare decisivă pentru calificare (primele 4 clasate vor accede în etapa optimilor și e obligatoriu succesul) și Franța, dubla campioană olimpică (miercuri, 16 septembrie).

Foto: CEV

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