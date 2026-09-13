ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 septembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte cerințe stabilite de fiecare angajator.

*SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul în Aiud, județul Alba, str. Ecaterina Varga nr. 6, organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții contractuale de execuție:

• 1 post de muncitor calificat IV – bucătar, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, nivel studii – medii (M), în cadrul compartimentului Bucătărie;

• 1 post de infirmieră, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, nivel studii minim – școală generală (G), în cadrul Secției Pneumologie.

Concursul constă în următoarele etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.

Proba scrisă testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului și constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unor teste-grilă. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Probele de concurs sunt monitorizate video și audio.

CONDIȚIILE SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS

1. Pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV – bucătar:

• studii medii (M), absolvite cu diplomă de bacalaureat;

• certificat de calificare profesională – bucătar;

• vechime: fără vechime.

2. Pentru ocuparea postului de infirmieră:

• studii: minimum școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie, din localitatea Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba.

Orice relații suplimentare, precum și formularul de înscriere la concurs, se pun la dispoziția candidaților prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud sau la telefon 0258 861 302, interior 120, persoană de contact Costan Dana.

*BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba, organizează, în data de 29 septembrie 2026, ora 9:00, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat I, studii generale, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Deservire al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după următorul calendar:

• selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 22 septembrie 2026, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, situată în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba;

• proba scrisă va avea loc în data de 29 septembrie 2026, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, situată în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba;

• interviul va avea loc în data de 5 octombrie 2026, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, situată în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba.

Condiții de participare:

• studii generale;

• vechime în muncă: nu este cazul.

Condiții specifice de participare:

• capacitate de adaptare la activități în condiții speciale;

• promptitudine și eficiență în efectuarea operațiunilor;

• corectitudine și fidelitate;

• capacitatea de a lucra în echipă.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 21 septembrie 2026, ora 16:00, la Compartimentul Resurse Umane al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba.

Relații suplimentare se obțin la telefon 0258 811 443, interior 13, la Compartimentul Resurse Umane al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

*PRIMĂRIA CRĂCIUNELU DE JOS

UAT Comuna Crăciunelu de Jos organizează, în data de 1 octombrie 2026, ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de îngrijitor clădiri, în cadrul Compartimentului Deservire din aparatul de specialitate al primarului comunei Crăciunelu de Jos.

Condiții minime de ocupare specifice:

• studii generale/studii medii;

• vechime necesară ocupării postului: minimum 1 an.

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

1. selecția dosarelor de înscriere;

2. proba practică;

3. interviul.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 18 septembrie 2026, ora 13:00, la sediul Primăriei Crăciunelu de Jos.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității, situat în comuna Crăciunelu de Jos, telefon 0258 883 501, fax 0258, e-mail [email protected], persoană de contact Cîmpean Margareta.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ

Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 1 (un) post de medic specialist în specialitatea chirurgie generală, cu normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Blocului operator al Spitalului Municipal Blaj.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului:

Studii de specialitate:

• diplomă de licență;

• certificat de medic confirmat în specialitatea chirurgie generală.

Cerințe specifice:

• certificat de membru al Colegiului Medicilor;

• aviz de liberă practică;

• certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Dosarele de concurs pentru înscriere se depun la sediul unității, la Compartimentul RUNOS, conform calendarului de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, telefon 0258 710 941, interior 197, e-mail [email protected].

*PRIMĂRIA GÂRBOVA

UAT Comuna Gârbova, județul Alba, organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de consilier școlar (cod COR 235903), în cadrul Echipei comunitare integrate, pentru derularea proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile „Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”, încheiat între Comuna Gârbova, în calitate de Beneficiar, și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

• Nivelul postului: execuție

• Durata timpului de lucru: 2 ore/zi – 10 ore/săptămână (1/4 normă), în cadrul Primăriei Comunei Gârbova, județul Alba

• Durata contractului: perioadă determinată (până în decembrie 2029 + 5 ani post-implementare)

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE

• experiență specifică în activitatea cu copii/tineri: 1 an;

• constituie avantaj activitatea în proiectul-pilot „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”, cod MySMIS 122607;

• constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

• studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență, cu specializarea în psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, asistență socială, precum și alte specializări, conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării pentru ocuparea posturilor/catedrelor de profesor-consilier școlar, în vigoare în anul școlar al angajării;

• disponibilitate pentru deplasări;

• cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Office, Excel, Word, PowerPoint – utilizator independent.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă și verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverență, consecvență, abilități pentru munca în condiții de stres, în situații de urgență sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului școlar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: nu este cazul.

Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Accesare și Implementare Proiecte, Resurse Umane și Relații cu Publicul al Primăriei Comunei Gârbova.

Pentru orice informații suplimentare, persoană de contact Cîlnicean Tereza-Gabriela, secretar general, telefon 0741 249 557.

*DIRECȚIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ ALBA

Direcția Regională de Statistică Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, până la data de 30.06.2027, a unui post contractual de execuție vacant – Expert 1A, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în afara organigramei, necesar derulării Grantului Eurostat nr. 101250148 – 2025-RO-IFS2026 „Ancheta Structurală în Agricultură (ASA) 2026”.

Condiții specifice:

• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii;

• vechime în specialitate: minimum 7 ani;

• cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii;

• abilități în operarea pe PC desktop și tablete.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

• integritate;

• atitudine pozitivă, proactivă;

• excelente calități de comunicare scrisă și verbală;

• capacitate de organizare, autodisciplină;

• promovarea unor înalte standarde etice și profesionale;

• persoană bine organizată;

• disponibilitate de a se deplasa în teren.

Relații suplimentare se pot obține la sediul DRS Alba, telefon 0258 811 463, interior 114, e-mail [email protected].

*DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SEBEȘ

Direcția de Asistență Socială Sebeș, din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant: ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară.

Condiții specifice:

• studii de specialitate: studii postliceale în domeniul sanitar;

• vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;

• aviz de exercitare a profesiei, cu treapta corespunzătoare – grad principal, eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac nr. 12, Compartimentul Resurse Umane, telefon 0258 731 007, e-mail [email protected], persoană de contact Pascal Andra Iulia.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ

Școala Gimnazială Lopadea Nouă, cu sediul în sat Lopadea Nouă, comuna Lopadea Nouă, nr. 60, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și Legii nr. 141/2025, după cum urmează:

1. Îngrijitor școală

• numărul posturilor: 1 post cu normă întreagă;

• nivelul postului: funcție de execuție;

• compartiment/structură: Școala Gimnazială Lopadea Nouă;

• durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână;

• perioada: nedeterminată.

2. Îngrijitor școală

• numărul posturilor: 1 post cu 0,5 normă;

• nivelul postului: funcție de execuție;

• compartiment/structură: Școala Gimnazială Lopadea Nouă;

• durata timpului de lucru: 4 ore/zi, 20 de ore/săptămână;

• perioada: nedeterminată.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului:

• studii: medii, cu bacalaureat;

• vechimea în muncă: 2 ani.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website-ul scoalalopadeanoua.ro, persoană de contact: Gilyen Henrieta Sidonia, director, telefon 0751 388 608.

*SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, str. Șurianu nr. 41, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant cu normă întreagă:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea cardiologie

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Cardiologie

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiții specifice de participare la concurs/examen:

• studii superioare certificate prin diplomă de licență în medicină;

• certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea cardiologie.

Relații suplimentare se obțin la Secretariatul unității, e-mail [email protected], telefon 0258 731 712.

*LICEUL „DR. LAZĂR CHIRILĂ” BAIA DE ARIEȘ

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, cu sediul în orașul Baia de Arieș, str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante, după cum urmează:

1. Muncitor cu atribuții de pază

• numărul posturilor: 1 post vacant, 0,5 normă;

• nivelul postului: funcție de execuție;

• compartiment/structură: nedidactic;

• durata timpului de lucru: 4 ore/zi, 20 de ore/săptămână;

• perioada: nedeterminată.

2. Șofer

• numărul posturilor: 1 post vacant, 0,5 normă;

• nivelul postului: funcție de execuție;

• compartiment/structură: nedidactic;

• durata timpului de lucru: 4 ore/zi, 20 de ore/săptămână;

• perioada: nedeterminată.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării posturilor:

• studii: 12 clase;

• cartelă tahograf;

• certificat de pregătire profesională valabil (transport persoane);

• permis auto categoria B, C, D;

• vizite medicale și examen psihologic specifice postului, valabile;

• atestat de pază;

• vechimea în muncă: minimum 3 ani.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției: Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș, persoană de contact Bora Maria, secretar școală, telefon 0374 555 775.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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