13 septembrie 2026 | „Coborâtul oilor” la Loman, în Alba: Festival folcloric pastoral de tradiție. Programul complet

„Coborâtul oilor” la Loman, în Alba: Festival folcloric pastoral de tradiție. Programul complet

La Loman (comuna Săsciori), în județul Alba, se va desfășura duminică, 13 septembrie 2026, a 14-a ediție a festivalului folcloric pastoral „Coborâtul oilor”.

La originea manifestării se află un moment important al transhumanței: toamna, ciobanii coboară turmele de la munte, unde au fost pășunate peste vară, pentru întoarcerea lor și pregătirea pentru iernat.

Această practică este o tradiție pastorală seculară, păstrată de generații.

Dincolo de caracterul festiv, sărbătoarea reprezintă o formă de păstrare și transmitere a identității pastorale a comunității din Loman și din zona Văii Sebeșului.

Organizatorii ediției 2026 a festivalului folcloric pastoral de la Loman sunt Consiliul Județean Alba, Consiliul Local Săsciori și Asociația Crescătorilor de Ovine Săsciori.

Programul complet al evenimentului de la Loman:

*ora 11.00

Târg produse tradiționale românești

Ceremonial religios „Te deum”

Obiceiuri și tradiții pastorale

*ora 12.30:

Spectacol folcloric susținut de:

*Fanfara din Petrești

*Ansamblul folcloric „Mugurii Lomanului” condus de Ancuța Stănuș

*Ansamblul folcloric „Dorul munților” din Săsciori, condus de Vasile Petrișor

*Dumitru Teleagă

*Bebe Dragomir

*Sebastian Stan

*Doinel Hăndorean

*Florin Toad­er

*Elena Podean

Alina Andrei

Eveniment prezentat de Elena Podean

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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