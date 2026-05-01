SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia

Benzina și motorina s-au scumpit vineri, 1 mai 2026, iar în unele stații diferențele față de ziua precedentă ajung până la 20 de bani pe litru.

Benzina standard se apropie rapid de pragul de 9 lei pe litru, iar motorina a trecut deja de acest nivel în toate marile rețele de benzinării.

Față de săptămâna trecută, motorina nu se mai găsește sub 9 lei în niciun lanț important.

Iată prețurile la benzină de vineri, 1 mai 2026, în stațiile de carburanți din Alba Iulia:

*8,99 lei Lukoil

*8,98 lei Rompetrol

*8,92 lei Petrom

*8,82 lei OMV

Iată prețurile la motorină standard de vineri, 1 mai 2026, în stațiile de carburanți din Alba Iulia:

*9,58 lei Petrom

*9,67 lei OMV

*9,67 lei Rompetrol

*9,79 lei Lukoil

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

