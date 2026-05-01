SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia

Benzina și motorina s-au scumpit vineri, 1 mai 2026, iar în unele stații diferențele față de ziua precedentă ajung până la 20 de bani pe litru.

Benzina standard se apropie rapid de pragul de 9 lei pe litru, iar motorina a trecut deja de acest nivel în toate marile rețele de benzinării.

Față de săptămâna trecută, motorina nu se mai găsește sub 9 lei în niciun lanț important.

Iată prețurile la benzină de vineri, 1 mai 2026, în stațiile de carburanți din Alba Iulia:

*8,99 lei Lukoil

*8,98 lei Rompetrol

*8,92 lei Petrom

*8,82 lei OMV

Iată prețurile la motorină standard de vineri, 1 mai 2026, în stațiile de carburanți din Alba Iulia:

*9,58 lei Petrom

*9,67 lei OMV

*9,67 lei Rompetrol

*9,79 lei Lukoil

Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog”

Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog" Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, 30 aprilie 2026, la Antena 3 CNN, că premierul Ilie Bolojan seamănă cu Liviu Dragnea din 2017, acuzându-l că încearcă să controleze singur scena politică. Președintele PSD a fost confruntat în studioul televiziunii […]

Calendar ortodox MAI 2026: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile, principalele sărbători religioase ale lunii

Calendar ortodox MAI 2026: Sfinții Împărați Constantin și Elena, Înălţarea Domnului și Rusaliile, principalele sărbători religioase ale lunii Luna Mai sau Florar este a cincea lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile. În mai 2026 avem trei sărbători religioase cu cruce roşie, […]

1 MAI, Ziua Muncii: Ce semnificație are și care este povestea faimoșilor mici

1 MAI, Ziua Muncii: Ce semnificație are și care este povestea faimoșilor mici Data de 1 mai este cunoscută și ca Ziua Internațională a Muncii, sărbătorită în multe țări, inclusiv în România. Pentru majoritatea țărilor din Europa, inclusiv la noi, 1 Mai – Ziua Muncii este zi libera legală. Află cum a apărut și ce […]

