SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia
Benzina și motorina s-au scumpit vineri, 1 mai 2026, iar în unele stații diferențele față de ziua precedentă ajung până la 20 de bani pe litru.
Benzina standard se apropie rapid de pragul de 9 lei pe litru, iar motorina a trecut deja de acest nivel în toate marile rețele de benzinării.
Față de săptămâna trecută, motorina nu se mai găsește sub 9 lei în niciun lanț important.
Iată prețurile la benzină de vineri, 1 mai 2026, în stațiile de carburanți din Alba Iulia:
*8,99 lei Lukoil
*8,98 lei Rompetrol
*8,92 lei Petrom
*8,82 lei OMV
Iată prețurile la motorină standard de vineri, 1 mai 2026, în stațiile de carburanți din Alba Iulia:
*9,58 lei Petrom
*9,67 lei OMV
*9,67 lei Rompetrol
*9,79 lei Lukoil
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
