Scrisoare deschisă adresată primarul Mircea Hava – „Au trecut 28 de ani de la Revoluție și s-a făcut prea puțin pentru albaiulieni”

Orașul nu mai are timp pentru noi, domnule primar! Au trecut 28 de ani de la Revoluție și ați făcut mult prea puțin pentru albaiulieni!

*Scrisoare deschisă adresată primarul Mircea Hava

Sunt ani de zile de când nu ezit să demonstrez că activitatea administrativă a primarului Mircea Hava nu este una susținută de o viziune fermă, de o aborda reresponsabilă și de un dialog deschis cu cetățenii.

După cum știți,în urmă cu un an și jumătate, am decis să intru în lupta politică. Am făcut-o de unul singur, ca INDEPENDENT, fără să am în spate un partid sau avantajele pe care le are un candidat cu o mai puternică susținere financiară sau umană. Am obținut, alături de mii de albaiulieni, un rezultat electoral care m-a adus în situația onorantă de a putea să-i reprezint, în Consiliul Local.

Speram, la vremea aceea, ca primarul Mircea Hava să își țină promisiunea de a avea o relație constructivă și de bun simț cu fiecare consilier local, indiferent de partid, indiferent de simpatii ori antipatii. Am crezut, pentru prima oară în viață, în vorbele lui Mircea Hava, la ședința de învestire a Consiliului Local, din vara lui 2016.

Citez: ”Domnilor consilieri, ne așteaptă patru ani de lucru. Alba Iulia, așa cum a fost de 20 de ani, va fi aici, pe masa dumneavoastră. Vă rog să înțelegeți că aici lucrăm pentru oraș (…) Vă asigur că aici, în următorii patru ani, se va face administrație. Vreau să vă spun că pentru oricare dintre dumneavoastră, nu doar pentru cei din PNL, ușa mea este deschisă”.

Domnule primar, sunt convins că ați avut un nod în gât în clipa în care am fost ales consilier local. Iar afirmația că ușa dumneavoastră este deschisă pentru oricine, nu doar pentru cei din PNL nu a avut nici măcar un sâmbure de adevăr. Luările mele de poziție,din cadrul Consiliului Local, în legătură cu probleme de maxim interes pentru oraș, s-au lovit, luni la rând, de un comportament nedemn de funcția pe care o aveți.

S-a ajuns la situația penibilă în care, în clipa în care luam cuvântul, pur și simplu să începeți să mâncați ori să părăsiți sala pentru o țigară… Să nu credeți că mă simt jignit de un astfel de comportament. Nu ați făcut decât să vă jigniți singur și, deopotrivă, să-i jigniți pe albaiulieni!

Știu, domnule Hava, vă sunt antipatic pentru că am o voce critică. Pentru că le-am spus oamenilor că nu aveți o strategie administrativă pe termen lung, pentru că vă lipsește viziunea. V-am supărat fiindcă le-am reamintit, obsesiv, albaiulienilor, că avem un stadion de fotbal în

paragină, că ani de zile și-au dus copiii la cinematograf la Cluj ori la Sibiu. Că mulți investitori fug de Alba Iulia ca dracul de tămâie! Că nu avem o abordare urbanistică serioasă, că o mare din drumurile orașului sunt înglodate în noroi și într-o nebuloasă juridică. Că ați ținut în „beznă”, mai bine de 20 de ani, proiecte importante, pe care alte orașe, multe mai sărace ca al nostru, le-au pus în practică. Că europenii ne dau bani pentru investiții, iar banii orașului îi cheltuim fără chibzuință!

Constat cu amărăciune că, la Alba Iulia, nivelul de viziune și responsabilitate al primăriei, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, este același cu cel al locatarilor din blocul „Turturica”,recent evacuați.

O administrație locală care nu a izbutit nici măcar să-și intabuleze marile bulevarde și străzi, ca să nu mai vorbim de investiții în rețele de apă, canal sau curent electric, este repetentă la materiile principale! Și câte și mai câte, domnule primar…

Ați reușit să transformați Consiliul Local, dintr-un for legislativ, care ar trebui să impună direcțiile de dezvoltare ale municipiului pe termen scurt, mediu și lung, într-un apendice al voinței dumneavoastră. Știți foarte bine că sunt cazuri în care majoritatea pe care o controlați face doar act de prezență în Consiliu, că votează pe bandă rulantă ceea ce „trebuie” votat

Și că nu există nici o urmă de dezbatere onestă și constructivă în problemele care privesc municipiul. Am tot sperat, domnule primar, că noi, consilierii, vom fi o echipă, alături de primărie. Că vom fi capabili să depășim complexe, că vom fi dincolo de politică ori de ranchiuna electorală. Aici nu e vorba de Hava sau de Trifu, e vorba doar de dialog, de implicare și de rezultate. De aceea suntem plătiți!

Domnule primar, suntem, pentru numele lui Dumnezeu, în 2017, nu în 1907! De mult timp continuăm să batem aceeași monedă, cu Cetatea. E lăudabil ce s-a făcut, dar trebuie să vedem mai departe, să ne concentrăm pe lucruri durabile, serioase. Propaganda raportării absorbțieide fonduri europene la hectar nu mai este suficientă pentru oameni. Ea nu ține nici de foame, nici de locuri de muncă, nici de drumuri bune, nici de investiții.Sunteți la al 6-lea mandat! Faceți din acesta, măcar în ceasul al 12-lea, unul de care să fiți mândru! Altfel, vor fi 24 de ani trecuți în CV-ul dumneavoastră, dar irosiți pentru Alba Iulia și cetățenii municipiului.

Am ajuns în Consiliul Local din idealism, convins că pot să le fiu util oamenilor care m-au votat, precum și celor care nu m-au votat. Am încercat și încerc să îmi fac datoria conștiincios și să îmi respect promisiunile făcute oamenilor, dar și să rămân deschis față de cei care îmi cer sprijinul.

Am trecut peste orgolii, peste jigniri, peste momente în care v-ați purtat… cel puțin nepotrivit. Am făcut asta pentru că eu mai cred, sincer, că albaiulienii își doresc o echipă capabilă să ducă orașul înainte. Nu pentru mine sau dumneavoastră, domnule primar, ci pentru generațiile care vin. Eu văd în asta o datorie sfântă, indiferent că vă place sau nu!

Sunt sigur că, în sinea dumneavoastră, mă simpatizați sincer! Cine nu s-ar sătura să tot fie periat zilnic? Cine nu s-ar sătura să i se tot spună că e cel mai bun, cel mai frumos și cel mai competent? Acum, însă, mă aveți și pe mine – independentul care vă arată oglinda orașului, lumea de dincolo și de dincoace de Cetate. Și știu că, în sinea dumneavoastră, îmi dați dreptate.

Ați făcut mult prea puțin în comparație cu cât ați primit din partea albaiulienilor! Atâția amar de ani și atâtea mandate… Dacă ar fi să vă mulțumesc pentru ceva este pentru că, în ultimele luni, puneți în practică, uneori cu o precizie chirurgicală, puncte din agenda mea electorală (dar despre toate acestea vă voi povesti, dumneavoastră și albaiulienilor, cu altă ocazie). Până atunci, ca de la consilier local la primar, vă relansez invitația la un dialog consistent, civilizat și constructiv, în beneficiul fiecărui cetățean al municipiului.

Orașul nu mai are timp pentru noi, domnule primar! Au trecut 28 de ani de la Revoluție și s-a făcut atât de puțin! Pe atunci, în decembrie 89, liceanul Mircea Trifu era în stradă, alături de mii de oameni, iar dumneavoastră, tânărul Mircea Hava, cred că nu aveați idee că, în timp, 24:4=6 MANDATE…

Cu respect, Mircea Trifu,

consilier local independent în Consiliul Local Alba Iulia