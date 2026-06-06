Sport

Școala Gimnazială „Nicoldim Ganea” Bistra, la turneul final al Cupei Satelor Penny Under 13, fotbal feminin, la Eforie Nord

Dan HENEGAR

Publicat

acum 54 de minute

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Școala Gimnazială „Nicoldim Ganea” Bistra, la turneul final al Cupei Satelor Penny Under 13, fotbal feminin, la Eforie Nord, între cele mai bune echipe din țară

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, pregătită de profesorul Tiberiu Boca-Dandea, participă, alături ce alte 7 echipe din țară, la turneul final al Cupei Satelor Penny Under 13

Citește și: FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final

În perioada 5-8 iunie 2026, cele mai bune echipe de băieți și fete din mediul rural se întâlnesc în turneul final al Cupei Satelor PENNY la categoria de vârstă U13 (învățământ gimnazial), competiție organizată de Federația Română de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și susținută de PENNY. După un parcurs care a reunit mii de copii din întreaga țară, echipele calificate în faza finală vor lupta pentru trofeu și pentru titlul de campioană a ediției 2025-2026!

Primele două zile sunt rezervate partidelor din faza grupelor și ulterior se vor disputa semifinalele și meciurile de clasament, toate găzduite de Complexul Marea Neagră din Eforie Nord. Finalele pentru locurile 1 și 2 vor fi transmise pe canalul de YouTube FRF.tv!

La feminin echipele sunt Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” Voinești (Iași),  Școala Gimnazială Costești (Buzău),  Școala Gimnazială Nr.2 Bâcu Joița (Giurgiu), Liceul Teoretic Piatra (Teleorman), Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, Școala Gimnazială Stoenești (Vâlcea), Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia (Hunedoara), Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești (Maramureș).

Alba este în grupa B, alături de Vâlcea, Maramureș și Teleroman, iar în grupa A sunt Iași, Giurgiu, Buzău, Hunedoara. Echipa din Apuseni va juca în ordine, cu Teleorman, Vâlcea și Mramureș, în prima zi a competiției.

Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, Vâlcea (feminin) și Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, Timiș (masculin) sunt campioanele Cupei Satelor PENNY, la categoria U11, ediția 2025-2026!

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