Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, rezultate excelente la Oradea | Spectacolul caritabil, „Învățăm să dăruim”, vineri, 19 decembrie

Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, rezultate excelente la Oradea | Spectacolul caritabil, „Învățăm să dăruim”, este vineri, 19 decembrie

Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă au realizat rezultate excelente la Oradea. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au obținut 10 locuri întâi și 4 locuri secunde la a 12-a ediție a concursului național „Feeria Dansului”.

Cu 18 sportive din formațiile Spirit Liber și Apulum Dance, Școala Chirilă s-a aflat din nou la înălțime la ultimul concurs din acest an calendaristic. De asemenea au mai fost înregistrate alte performanțe de apreciat: două locuri întâi pentru ambele coregrafii de grup ale formației Spirit Liber – „Spiders” și „Vikings”, alte două locuri întâi pentru ambele coregrafii de grup si ale formației Apulum Dance – „Madness” și „Ancient Greek”, 5 locuri întâi pentru solo-urile Mirunei Barbu, Antoniei Szakacs, Alessiei Hațegan, Mariei Andreica si Lorenei Sunzuiana, un loc întâi pentru duo Marisa Cozuc și Georgiana Bendea. Alte 4 locuri doi pentru solo-urile Iarinei Barbu, Teodorei Moș, Antoniei Szakacs și Anei Boescu, completează palmaresul scolii albaiuliene de dans, în acest sezon competițional. Concursul a adunat la start, copii din aproximativ 20 de cluburi de dans din țară, însumând 150 de coregrafii.

„Ne felicităm sportivele atât pentru rezultatele obținute, cât și pentru ambiția și perseverența de care dau dovadă, dar în același timp transmitem mulțumiri și galeriei formată din cei mai inimoși părinți”, a transmis Bianca Chirilă.

Ultimul eveniment din 2025 al Școlii de Dans Chirilă este unul special din toate punctele de vedere, respectiv spectacolul caritabil „Învățăm să dăruim”, ediția a XI-a, care se va desfășura vineri, 19 decembrie, începând cu ora 18.00 la Centrul multicultural de conferințe „Gheorghe Șincai” din municipiul reședință de județ.

„Vă așteptăm cu mic cu mare, să îi vedeți pe toți cursanții noștri, începători și avansați, din Alba Iulia, Cugir și Zlatna”, au precizat reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia.

