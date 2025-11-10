FOTO: Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia – remarcați la European Grand Prix Buziaș | Formația Gymnastic Queens – două locuri întâi
Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia – remarcați la European Grand Prix Buziaș. Formația Gymnastic Queens a cucerit două locuri întâi
Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia s-au remarcat la European Grand Prix Buziaș, una dintre cele mai mari competiții de profil din România. O grandioasă întrecere care a reunit, în cele două zile de concurs, peste 2500 de participanți din 3 țări și aproximativ 800 de coregrafii.
Citește și: FOTO: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup Deva
Dansatoarele din Cetatea Marii Uniri, singurele care au participat din Alba, resepectiv formația Gymnastic Queens, au obținut două locuri întâi la dansurile de grup – Pool Party la categoria 8-11 ani, genul Artistic Dance Show, respectiv Wizard of Oz la genul Film and Muzical. Mai rar prezente în circuitul competitional, datorită schimbării componentei dar și necesității unui stagiu de pregătire mai lung, cele 17 sportive s-au prezentat la un nivel înalt reușind să detroneze echipe mai titrate din Oradea, Timișoara și Serbia. Coregrafiile aparținând instructoarei Bianca Chirilă au fost apreciate și lăudate pentru compoziție si originalitate. La palmares s-au mai adăugat un loc întâi prin solo acro Maria Andreica, mutat de către juriu la o categorie superioară de performanță și doua locuri II prin solo contemporan Iarina Barbu și solo musical Miruna Barbu. După trei competiții consecutive soldate cu clasări pe podium, pentru Școala de dans Chirilă urmează o perioada de pregătire în vederea Concursului național „Feeria Dansului” care se va desfășura la Oradea în decembrie si cea de-a 11-a ediție a spectacolului caritabil de Crăciun „Învățăm să dăruim”, eveniment mult așteptat de publicul albaiulian, în cadrul căruia îți vor etala creațiile artistice cei peste 160 de cursanți ai școlii de dans.
