Rămâi conectat

Sport

FOTO: Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia – remarcați la European Grand Prix Buziaș | Formația Gymnastic Queens – două locuri întâi

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia – remarcați la European Grand Prix Buziaș. Formația Gymnastic Queens a cucerit două locuri întâi

Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă Alba Iulia s-au remarcat la European Grand Prix Buziaș, una dintre cele mai mari competiții de profil din România. O grandioasă întrecere care a reunit, în cele două zile de concurs, peste 2500 de participanți din 3 țări și aproximativ 800 de coregrafii.

Citește și: FOTO: Școala de dans Chirilă Alba Iulia, în prim-planul concursului internațional Castle Dance Cup Deva

Dansatoarele din Cetatea Marii Uniri, singurele care au participat din Alba, resepectiv formația Gymnastic Queens, au obținut două locuri întâi la dansurile de grup – Pool Party la categoria 8-11 ani, genul Artistic Dance Show, respectiv Wizard of Oz la genul Film and Muzical. Mai rar prezente în circuitul competitional, datorită schimbării componentei dar și necesității unui stagiu de pregătire mai lung, cele 17 sportive s-au prezentat la un nivel înalt reușind să detroneze echipe mai titrate din Oradea, Timișoara și Serbia. Coregrafiile aparținând instructoarei Bianca Chirilă au fost apreciate și lăudate pentru compoziție si originalitate. La palmares s-au mai adăugat un loc întâi prin solo acro Maria Andreica, mutat de către juriu la o categorie superioară de performanță și doua locuri II prin solo contemporan Iarina Barbu și solo musical Miruna Barbu. După trei competiții consecutive soldate cu clasări pe podium, pentru Școala de dans Chirilă urmează o perioada de pregătire în vederea Concursului național „Feeria Dansului” care se va desfășura la Oradea în decembrie si cea de-a 11-a ediție a spectacolului caritabil de Crăciun „Învățăm să dăruim”, eveniment mult așteptat de publicul albaiulian, în cadrul căruia îți vor etala creațiile artistice cei peste 160 de cursanți ai școlii de dans.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Atleții Mihaela Blaga și Lucian Ștefan („Mica Romă” Blaj) – medalii balcanice la cros, la ultima competiție a anului!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 29 de minute

în

10 noiembrie 2025

De

Atleții Mihaela Blaga – cu echipa României Under 23 și Lucian Ștefan („Mica Romă” Blaj) – la individual și echipa României Under 20, medalii balcanice la cros Atleții Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, legitimați la cluburi din Alba, au cucerit medalii la Campionatele Balcanice de cros, disputate, după 35 de ani, la Băile Felix. Citește […]

Citește mai mult

Sport

În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

10 noiembrie 2025

De

În competițiile juvenile fotbalistice, LPS Sebeș – victorie la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – remiză la Under 17 | Urmează derby „de Alba”, la Micești, duminică, 19 noiembrie În etapa a 12-a (a treia din retur) a Seriei 8 din competițiile fotbalistice organizate de FRF, LPS Sebeș a realizat o victorie la Under […]

Citește mai mult

Sport

SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

10 noiembrie 2025

De

SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, eșec la limită la Timișoara, scor 1-2 (0-2) În etapa a 11-a din SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Politehnica Timișoara, scor 1-2 (0-2), gruparea bănățeană revenind pe treapta a treia a podiumului (la un punct distanță de poziția secundă, ocupată de FK Csikszereda […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de minute

Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică

Barurile introduc „Angel Shot”, codul care ajută femeile aflate în pericol. Cum funcționează în practică Mai multe baruri și cluburi...
Actualitateacum 2 ore

Top site-uri de vânzări anvelope (P)

Top site-uri de vânzări anvelope În ultimii ani, comerțul online a cunoscut o creștere spectaculoasă în toate domeniile, iar piața...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 21 de minute

Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe sus” dintr-un aeroport de oamenii legii

Percheziții la o firmă din Alba, suspectată de evaziune fiscală de peste 680.000 de lei. Administratorul a fost ,,luat pe...
Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților

Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia

ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente.  Un accident rutier a...
Curier Județeanacum 4 ore

Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente

Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”

Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Politică Administrațieacum 2 zile

Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei

Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!

Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea