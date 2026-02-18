Actualitate

Schimbări majore pentru jocurile de noroc din România: Majorare de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pentru jucători

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

în

De

Schimbări majore pentru jocurile de noroc din România: Majorare de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pentru jucători

Senatul a votat, luni, două inițiative legislative care aduc modificări Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Proiectele prevăd noi reguli menite să sporească protecția tinerilor în fața riscurilor asociate acestui domeniu.

Primul proiect prevede majorarea de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pe care trebuie să o aibă participanţii la jocuri de noroc şi interzicerea accesului în sălile dedicate pentru persoanele cu vârsta mai mică de 21 de ani.

Al doilea proiect stabileşte interdicţia de difuzare în mediul online, în intervalul orar 6:00 – 24:00, a oricărui tip de conţinut audio, video, de imagini care promovează jocurile de noroc, potrivit PRO TV.

De asemenea, prin actul normativ se interzice difuzarea în mediul online de publicitate şi reclame pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive sau alte persoane care pot încuraja, datorită notorietăţii, participarea la astfel de jocuri.

Cele două proiecte, iniţiate de un grup de parlamentari PNL, USR, PSD şi UDMR, deşi au avut din partea comisiilor de specialitate rapoarte de respingere, au întrunit, în plen, numărul de voturi necesar pentru a fi adoptate.

„Deşi am propus nişte măsuri de bun-simţ, normale, pentru protejarea tinerilor de acest flagel şi reducerea expunerii agresive la publicitate, ambele proiecte au primit rapoarte de respingere. Este un semnal îngrijorător că, în loc să punem pe primul loc sănătatea publică şi protecţia generaţiilor tinere, astfel de iniţiative sunt blocate înainte să aibă o şansă reală”, a transmis liderul grupului USR din Camera Deputaţilor, Diana Stoica, iniţiatoare a celor două proiecte de lege.

