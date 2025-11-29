Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul

Noul pachet al modifcărilor legislative ce schimbă în același timp regulile de mobilitate în administrație și regimul cumulului pensiei cu salariul în sectorul public a fost definitivat de Guvern.

Proiectul de lege aduce modificări extinse în Codul administrativ, Codul muncii și în Legea-cadru 153/2017, îmbinând schimbări structurale în parcursul profesional al funcționarilor publici cu măsuri temporare aplicabile până la 31 decembrie 2026, potrivind Gândul.

În esență, documentul propune blocarea detașărilor și transferurilor și descurajează reangajarea în sistemul public a pensionarilor cu pensii speciale, cu scopul de a reduce cheltuielile de personal.

Prin aceste ajustări, textul de lege redefinește rolul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere, consolidează statutul instituției prefectului și al autorităților superioare și introduce reguli mai detaliate privind transferul funcționarilor.

Proiectul introduce și reguli noi privind suspendarea raportului de serviciu, stabilirea vechimii în grad și modul în care funcționarii aflați în preaviz pot fi repartizați pe posturi vacante, prin examene interne. Aceste transformări structurale sunt însoțite de prevederi care blochează temporar mobilitatea între instituții atât pentru funcționarii publici, cât și pentru personalul contractual, se mai arată în sursa citată.

În privința pensiilor, elementul politic central al proiectului este articolul care limitează cumulul pensiei cu salariul pentru toate persoanele plătite din fonduri publice, precum și pentru angajații regiilor autonome, companiilor de stat sau ai autorităților locale. Pentru titularii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare, proiectul prevede reducerea cu 85% a pensiei pe durata în care aceștia aleg să lucreze în continuare la stat, urmând ca la încetarea activității pensia să revină la valoarea integrală.

Din punct de vedere administrativ, proiectul suspendă, începând la 30 de zile după intrarea în vigoare și până la 31 decembrie 2026, aplicarea articolelor din Codul administrativ referitoare la detașarea și transferul funcționarilor publici. Aceeași măsură se aplică și delegării și detașării prevăzute de Codul muncii pentru personalul contractual, precum și transferului între instituții reglementat de Legea 153/2017. În această perioadă, mobilitatea între instituții devine o excepție strict reglementată, permisă doar în cazurile expres prevăzute de lege.

La nivel declarativ, normele privind transferul devin mai stricte. Autoritățile care acceptă funcționari prin transfer sunt obligate să verifice în mod explicit competențele specifice prevăzute în fișa postului și să publice proceduri interne clare pentru aceste verificări.

Totodată, anunțurile privind transferul la cerere trebuie publicate cu cel puțin 30 de zile înainte și trebuie să includă detalii despre condiții și probele de evaluare, introducând astfel un nivel de transparență absent până acum. În ceea ce privește înalții funcționari publici, proiectul stabilește că transferul pe alte funcții atrage pierderea acestui statut special.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI