Cumulul pensie-salariu, modificat prin OUG. Pensionarii care lucrează la stat vor putea să își păstreze doar 15% din pensie, dacă vor să continue să primească și salariul
Guvernul intenționează să adopte o Ordonanță de Urgență prin care pensionarii care lucrează la stat vor putea să își păstreze doar 15% din pensie, dacă vor să continue să primească și salariul. Restul de 85% din va fi suspendat pe perioada în care sunt angajați la stat. Măsură se aplică tuturor categoriilor, inclusiv medicilor, profesorilor.
Guvernul pregătește o OUG pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul. Pensionarii care vor să lucreze la stat vor mai păstra doar 15% din pensie.
OUG pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat
Concret, cine vrea să muncească la stat după pensionare va putea păstra doar 15% din pensie pe perioada în care este angajat. Măsura a fost discutată în Coaliție acum două săptămâni. Ea se va aplica și pentru pensiile speciale, pentru cei care primesc pensie specială și salariu de la stat, dar și pentru medici și profesori.
În sănătate și în educație există mulți pensionari încă activi, care acoperă lipsa de personal. Dacă vor pierde 85% din pensie, mulți dintre ei ar putea decide să nu mai lucreze, ceea ce ar crea un deficit și mai mare.
Potrivit documentului, „poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani” iar „persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”.
Demnitarii și cei aflați în funcții înalte sunt exceptați
Totodată, demnitarii și cei aflați în funcții prevăzute de Constituție sunt exceptați: ei își păstrează pensia integrală și salariul de la stat: „Prin excepție de la prevederile alin. (1)–(3), persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritateațile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului. (6) De prevederile alin. (5) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție, pe durata exercitării mandatului”, se arată în document.
Proiectul nu este încă în forma finală, astfel că prevederile sale pot fi modificate până în momentul adoptării oficiale.
