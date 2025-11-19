Rămâi conectat

Actualitate

Cumulul pensie-salariu, modificat prin OUG. Pensionarii care lucrează la stat vor putea să își păstreze doar 15% din pensie, dacă vor să continue să primească și salariul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

De

Cumulul pensie-salariu, modificat prin OUG. Pensionarii care lucrează la stat vor putea să își păstreze doar 15% din pensie, dacă vor să continue să primească și salariul

Guvernul intenționează să adopte o Ordonanță de Urgență prin care pensionarii care lucrează la stat vor putea să își păstreze doar 15% din pensie, dacă vor să continue să primească și salariul. Restul de 85% din va fi suspendat pe perioada în care sunt angajați la stat. Măsură se aplică tuturor categoriilor, inclusiv medicilor, profesorilor.

Guvernul pregătește o OUG pentru bugetarii care cumulează pensia cu salariul. Pensionarii care vor să lucreze la stat vor mai păstra doar 15% din pensie.

OUG pentru cei care cumulează pensia cu salariul la stat

Concret, cine vrea să muncească la stat după pensionare va putea păstra doar 15% din pensie pe perioada în care este angajat. Măsura a fost discutată în Coaliție acum două săptămâni. Ea se va aplica și pentru pensiile speciale, pentru cei care primesc pensie specială și salariu de la stat, dar și pentru medici și profesori.

În sănătate și în educație există mulți pensionari încă activi, care acoperă lipsa de personal. Dacă vor pierde 85% din pensie, mulți dintre ei ar putea decide să nu mai lucreze, ceea ce ar crea un deficit și mai mare.

Potrivit documentului, „poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani” iar „persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%”.

Demnitarii și cei aflați în funcții înalte sunt exceptați

Totodată, demnitarii și cei aflați în funcții prevăzute de Constituție sunt exceptați: ei își păstrează pensia integrală și salariul de la stat: „Prin excepție de la prevederile alin. (1)–(3), persoanele alese în funcții publice și persoanele numite în funcție în instituțiile/autoritateațile publice prin hotărâre a Camerei Deputaților, a Senatului ori a Camerelor reunite ale Parlamentului pot cumula pensia cu salariul pe durata exercitării mandatului. (6) De prevederile alin. (5) beneficiază și persoanele care dețin mandate a căror durată este prevăzută în Constituție, pe durata exercitării mandatului”, se arată în document.

Proiectul nu este încă în forma finală, astfel că prevederile sale pot fi modificate până în momentul adoptării oficiale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

21 noiembrie 2025

De

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut” Pachetul 3 de reforme nu va afecta domeniul educației, potrivit Ministrului Educației, care a afirmat că măsurile de corecție bugetară au fost efectuate deja, în primul […]

Citește mai mult

Actualitate

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie Începând de vineri, 21 noiembrie 2025, pe DN 7, între kilometrii 200+500 și 201+500, în afara orașului Călimănești, județul Vâlcea, intră în vigoare restricții de circulație. Măsurile sunt necesare pentru lucrările de întreținere la viaductul […]

Citește mai mult

Actualitate

Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

21 noiembrie 2025

De

Copiile de acte, declarate conforme cu originalul direct în format electronic. Părţile implicate în dosare civile, scapă de drumuri la instanţă şi semnătură olografă Deputaţii au adoptat, miercuri, 19 noiembrie 2025, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice. Proiectul de lege pentru modificarea art. 150 alin. (2) din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 minute

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”

Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Actualitateacum 2 ore

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie

Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții

Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României

Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Curier Județeanacum 3 ore

Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni

Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei

FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat

PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 6 ore

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului

21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii

21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea