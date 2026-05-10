Curier Județean

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate

Ioana Oprean

acum 23 de minute

Meteorologii ANM au emis duminică mai multe avertizări now casting cod galben de furtuni, valabile în mai multe localități din Alba, până la ora 14.30.

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h), grindină de mici dimensiuni (sub 2 cm).

Localitățile vizate: Alba Iulia, Aiud, Teiuș, Ighiu, Galda de Jos, Stremț, Sântimbru, Mirăslău, Cricău, Livezile;

Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montană, Lupșa, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți.

