VIDEO | Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic

Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 mai 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 9/10 mai 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe DN 74, pe raza localității Pătrângeni, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 37 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

