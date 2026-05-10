Curier Județean

VIDEO | Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

De

Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic

Un șofer din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 mai 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În noaptea de 9/10 mai 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe DN 74, pe raza localității Pătrângeni, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 37 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

10 mai 2026

De

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis duminică mai multe avertizări now casting cod galben de furtuni, valabile în mai multe localități din Alba, până la ora 14.30. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

10 mai 2026

De

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 10 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 mai 2026

De

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina Sâmbătă, 23 mai 2026, începând cu ora 18:00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia dă startul celei de a XV-a ediție a Nopții Muzeelor. „Noaptea Muzeelor” va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar […]

Citește mai mult