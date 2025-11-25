PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat
PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul limitează cumulul pensie-salariu pentru ceilalți angajați la stat
Ministerul Muncii a lansat, luni, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Modificările vizează, însă, doar pensiile speciale și nu se aplică pentru profesori sau medici. Deși proiectul arată că privilegiul pensiilor speciale va fi eliminat teoretic în cazul reangajărilor la stat, excepțiile se aplică în practică exact pentru cei mai privilegiați – parlamentari, judecători ai CCR și șefii principalelor instituții ale statului.
Conform proiectului, angajații la stat care îndeplinesc vârsta de pensionare pot continua să muncească până la 70 de ani, dar doar cu acordul angajatorului. Cei cu pensii contributive beneficiază de aceeași posibilitate.
Mai multe categorii de bugetari pot cumula în continuare pensia cu salariul, în anumite condiții. Este vorba despre personalul plătit din fonduri publice, angajații regilor autonome și ai societăților în care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin majoritatea acțiunilor, precum și cei ai autorităților de reglementare. Aceștia pot continua activitatea cu acordul anual al angajatorului până la 70 de ani.
Pensionarii cu pensii speciale sau militare care rămân în activitate după pensionare vor primi, însă, doar 15% din cuantumul pensiei, pe lângă salariu. Proiectul prevede reducerea cu 85% a pensiei pentru cei care solicită menținerea în activitate sau sunt reîncadrați în baza unui nou raport de muncă.
