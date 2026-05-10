Curier Județean

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

în

De

10 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri acționează duminică, 10 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

în

10 mai 2026

De

10 mai 2026 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vânt și grindină. Localitățile vizate Meteorologii ANM au emis duminică mai multe avertizări now casting cod galben de furtuni, valabile în mai multe localități din Alba, până la ora 14.30. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

10 mai 2026

De

Șofer din Zlatna, REȚINUT de polițiști: S-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control în trafic Un șofer din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,beat mangă” la volan și a fost oprit pe DN 74, la Pătrângeni, pentru un control […]

Citește mai mult

Curier Județean

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 mai 2026

De

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina Sâmbătă, 23 mai 2026, începând cu ora 18:00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia dă startul celei de a XV-a ediție a Nopții Muzeelor. „Noaptea Muzeelor” va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar […]

Citește mai mult