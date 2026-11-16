Preotul Nicolae Moga din Răhău, aflat de cinci decenii în slujba Bisericii și a comunității, a trecut la cele veșnice

Părintele Nicolae Moga, fost paroh al comunității ortodoxe din Răhău, județul Alba, timp de aproape 37 de ani, a trecut la Domnul duminică, 15 noiembrie 2026, la vârsta de 84 de ani. O viață întreagă și-a dedicat-o slujirii Bisericii și credincioșilor din satul natal, unde a păstorit până la pensionare și a continuat să slujească și după retragerea din activitate. Slujba de înmormântare va avea loc marți, 17 noiembrie, de la ora 12:00, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Răhău.

Părintele Nicolae Moga, preot al parohiei Răhău, județul Alba, între anii 1975-2012, a trecut la cele veșnice în cursul zilei de duminică, 15 noiembrie 2026, la vârsta de 84 de ani. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Nicolae va fi oficiată marți, 17 noiembrie, de la ora 12.00, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Răhău.

Părintele Nicolae Moga s-a născut la data de 1 ianuarie 1942, în localitatea Răhău, județul Alba, din părinții Nicolae și Rafila Moga, fiind cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei. A urmat cursurile Școlii Generale din satul natal, apoi pe cele ale Liceului „Gheorghe Lazăr” din Sibiu. În anul 1959, s-a calificat ca lăcătuș mecanic și a lucrat la A.M.E.T. Sibiu, iar între anii 1962 și 1964 a efectuat stagiul militar. În anul 1970, a fost admis la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în anul 1974.

La 22 februarie 1975, s-a căsătorit cu Maria Bogdan, originară din localitatea Săsciori, județul Alba, Dumnezeu binecuvântând familia lor cu doi copii. La 22 iunie 1975, a fost hirotonit diacon de către Episcopul Emilian Birdaș, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, iar în ziua următoare a fost hirotonit preot, fiind numit pe seama parohiei Răhău, unde și-a desfășurat întreaga activitate pastorală până la pensionare.

În cei aproape 37 de ani de slujire ca preot paroh, părintele Nicolae Moga s-a îngrijit de viața liturgică și gospodărească a parohiei. Cu sprijinul credincioșilor, a înfrumusețat biserica prin realizarea picturii în tehnica fresco, a renovat exteriorul sfântului lăcaș și l-a înzestrat cu cele necesare desfășurării slujbelor religioase. De asemenea, a contribuit la îmbogățirea bibliotecii parohiale, s-a îngrijit de cercetarea credincioșilor bolnavi și a păstrat legătura cu fiii satului plecați în țară sau peste hotare.

La 15 octombrie 2000, lucrările realizate la biserica parohială au fost binecuvântate de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul de atunci al Alba Iuliei, care, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată, i-a acordat distincția de iconom-stavrofor.

La 1 mai 2012, părintele Nicolae Moga s-a pensionat, continuând să slujească în biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Răhău, unde a rămas îmbisericit. În semn de prețuire pentru întreaga sa activitate, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, i-a oferit o bederniță și o diplomă de aleasă cinstire. În anul 2025, părintele Nicolae Moga a împlinit cincizeci de ani de la primirea Tainei Preoției, întreaga sa slujire fiind legată de comunitatea ortodoxă din Răhău, satul său natal.

În data de 15 noiembrie 2026, la vârsta de 84 de ani, părintele Nicolae Moga a trecut la cele veșnice. Slujba de înmormântare a vrednicului de pomenire părinte Nicolae va fi oficiată marți, 17 noiembrie, de la ora 12.00, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Răhău. Veșnica lui pomenire din neam în neam!”, a transmis Pr. Ionel Arsu, protopop al Protoieriei Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal