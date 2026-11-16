Cumplit! BNR majorează prognoza de inflație: Rata anuală ar putea ajunge la 7,4% la finalul lui 2026
Cumplit! BNR majorează prognoza de inflație: Rata anuală ar putea ajunge la 7,4% la finalul lui 2026
Banca Națională a României (BNR) a revizuit semnificativ în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 6,1% la 7,4%, pe fondul scumpirii energiei și a carburanților. Pentru sfârșitul anului 2027, banca centrală estimează o inflație de 3,7%, față de 3,4% cât anticipa în raportul anterior.
Noile estimări au fost prezentate luni, 16 noiembrie 2026 de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, odată cu publicarea Raportului trimestrial asupra inflației. Potrivit acestuia, revizuirea este determinată în principal de reevaluarea în creștere a prețurilor energiei, în contextul reintensificării tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor de pe piețele internaționale.
Guvernatorul a explicat că inflația anuală va înregistra o creștere temporară în ultimul trimestru din 2026, alimentată în special de evoluția prețurilor la energie și la produsele petroliere. Ulterior, rata inflației ar urma să intre pe o traiectorie descendentă, începând din primul trimestru al anului viitor.
Isărescu a precizat că această evoluție nu indică o explozie generalizată a prețurilor, ci o modificare a ritmului anual de creștere a acestora. De asemenea, BNR nu mai anticipează o scădere a inflației până la sfârșitul acestui an, în principal din cauza costurilor cu energia și carburanții.
Inflația ar reveni în ținta BNR abia în 2028
Potrivit proiecțiilor băncii centrale, inflația ar urma să revină în intervalul asociat țintei BNR, de 2,5% plus/minus un punct procentual, abia în primul trimestru din 2028.
Revizuirea prognozei reflectă și efectele indirecte ale scumpirii energiei asupra economiei, prin transferul costurilor către alte sectoare și, implicit, asupra inflației de bază.
În ceea ce privește prețul petrolului, guvernatorul a atras atenția că estimările din raport au fost construite pe baza informațiilor disponibile la 1 noiembrie, când cotația țițeiului depășea 100 de dolari pe baril. Ulterior, prețul a coborât în apropierea pragului de 90 de dolari, însă evoluția viitoare rămâne incertă.
„Încă nu știm dacă 90 este prețul care va rezista”, a declarat Mugur Isărescu, subliniind că o schimbare persistentă a cotațiilor petrolului ar putea modifica și perspectivele privind inflația.
Inflația de bază rămâne sub presiunea costurilor
BNR estimează că inflația de bază CORE2 ajustat va ajunge la 6,1% la sfârșitul anului 2026 și la 3,7% la finalul lui 2027. Evoluția descendentă este susținută de diminuarea presiunilor inflaționiste și de cererea internă mai redusă.
Totuși, banca centrală avertizează că incertitudinile privind prețurile energiei rămân un factor important de risc, iar eventualele modificări ale cotațiilor internaționale se pot reflecta atât în sensul creșterii, cât și al scăderii inflației.
În acest context, Consiliul de administrație al BNR a decis, în ședința din 12 noiembrie 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. De asemenea, dobânda pentru facilitatea de creditare (Lombard) a rămas la 7,50%, iar cea pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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