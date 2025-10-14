Rămâi conectat

Schimbare importantă pentru Uber! Serviciul de ride-sharing partajat a fost desființat în România. Cum sunt afectați pasagerii

Bogdan Ilea

acum 54 de minute

Serviciul de ride-sharing partajat a fost desființat în România de către Uber. Cum sunt afectați pasagerii

Compania Uber a anunțat retragerea serviciului UberX Share din România. Această opțiune le permitea mai multor pasageri să împartă aceeași cursă și costul acesteia. Decizia a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, conform unei notificări oficiale transmise de companie.

Citește și: Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat

Prin UberX Share, pasagerii care călătoreau în aceeași direcție puteau împărți o cursă, beneficiind de tarife cu până la 30% mai mici față de serviciul standard UberX.

Lansat în România în februarie 2024, serviciul a fost conceput pentru a promova mobilitatea sustenabilă, reducând traficul rutier și emisiile de carbon.

,,Mai mult, accesibilitatea prețurilor este importantă în luarea deciziilor legate de transport – mai ales atunci când inflația și costurile de trai sunt în creștere. Oferind produse accesibile ajută nu doar călătorii, ci contribuie și la crearea unui ecosistem de transport multimodal accesat de mai mulți oameni – de la ridesharing la micro mobilitate și până la transport public”, arăta compania la acea dată într-un comunicat.

FOTO: Rol ilustrativ (Arhivă)

