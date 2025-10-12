Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat
Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat. Ce urmează să se schimbe
De la debutul său, WhatsApp a folosit exclusiv numerele de telefon pentru înregistrare, transformându-le în identificatorul unic al fiecărui utilizator. Însă celebra aplicație de mesagerie se pregătește să facă un pas major: va permite conectarea printr-un nume de utilizator.
WhatsApp va introduce în curând pe Android posibilitatea de a rezerva nume de utilizator, marcând o schimbare semnificativă în gestionarea identității și protecției datelor în aplicația deținută de Meta. În cea mai recentă versiune beta pentru Android, meniul de setări permite deja selectarea și rezervarea unui username, înainte de lansarea oficială. Astfel, utilizatorii pot să își aleagă din timp numele preferat, pregătindu-se pentru momentul în care identificarea prin username va fi disponibilă pentru toți. În același timp, WhatsApp urmărește ca sistemul să fie aplicat corect, pentru ca utilizatorii timpurii să nu poată bloca cele mai populare nume în detrimentul celorlalți, conform Go4it.
Există câteva reguli pentru alegerea numelui de utilizator. De exemplu, un username nu poate începe cu „www.” trebuie să conțină cel puțin o literă și poate include doar litere mici, cifre, puncte sau underscore. Aceste reguli au fost stabilite pentru a asigura securitatea și consistența serviciului.
Implementarea acestei funcții aduce și beneficii semnificative pentru confidențialitate, deoarece mulți utilizatori nu doresc să își dezvăluie numărul de telefon persoanelor necunoscute. Astfel, comunicarea poate avea loc fără a fi expuse date personale sensibile, reprezentând un pas important în protejarea intimității și siguranței, într-o perioadă în care informațiile personale sunt extrem de valoroase.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
America, lecție de economie dată Europei în 2025. Radu Georgescu: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”
America, lecție de economie dată Europei în 2025. Economist: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză” În 2025, America a dat o lecție de economie Europei, spune economistul Radu Georgescu, care își argumentează părerea cu 4 exemple. „Niciodată să nu pariezi […]
Tichete de masă 2025: Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma
Categoriile de angajați care primesc tichete de masă în România și cine stabilește suma Deși tichetele de masă sunt unul dintre cele mai frecvente beneficii extrasalariale oferite angajaților din România, ele rămân totodată printre cele mai prost înțelese componente ale veniturilor acestora. În numeroase companii, tichetele de masă sunt menționate doar în Regulamentul Intern sau […]
12 octombrie, Ziua Mondială a Vederii. Peste 200 de milioane de oameni suferă de afecțiuni oftalmologice
Ziua Mondială a Vederii, este sărbătorită în acest an la 12 octombrie. Astăzi, lumea este populată de sute de milioane de oameni lipsiți de vedere sau cu deficiențe de vedere, din cauza unor cauze care pot fi tratate sau prevenite. Agenția Internațională pentru Prevenirea Orbirii (AIPO) își pune speranțele în Atlasul IAPB Vision, care adună […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat
Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat. Ce urmează să se schimbe De la debutul său, WhatsApp...
America, lecție de economie dată Europei în 2025. Radu Georgescu: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își dau singuri foc la casă prin taxele vamale, dar surpriză”
America, lecție de economie dată Europei în 2025. Economist: ,,Mulți spuneau că americanii nu au habar de economie, că își...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD
VIDEO | Accident GRAV pe DJ 106. Bărbat în stop cardio-respirator, intervine elicopterul SMURD Un accident rutier grav a avut...
VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live
Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse...
Curier Județean
18 octombrie 2025 | „Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se exprime liber
„Maratonul Educației Nonformale”, în Piața Cetății din Alba Iulia: Eveniment dedicat copiilor dornici să exploreze, să creeze și să se...
FOTO | Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025: Ce distincție a primit
Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena, premiat la Bienala Națională de Arhitectură 2025 Proiectul sălii polivalente Alba Blaj Arena a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...