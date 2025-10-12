Schimbare importantă pregătită de WhatsApp. Numărul de telefon este vizat. Ce urmează să se schimbe

De la debutul său, WhatsApp a folosit exclusiv numerele de telefon pentru înregistrare, transformându-le în identificatorul unic al fiecărui utilizator. Însă celebra aplicație de mesagerie se pregătește să facă un pas major: va permite conectarea printr-un nume de utilizator.

WhatsApp va introduce în curând pe Android posibilitatea de a rezerva nume de utilizator, marcând o schimbare semnificativă în gestionarea identității și protecției datelor în aplicația deținută de Meta. În cea mai recentă versiune beta pentru Android, meniul de setări permite deja selectarea și rezervarea unui username, înainte de lansarea oficială. Astfel, utilizatorii pot să își aleagă din timp numele preferat, pregătindu-se pentru momentul în care identificarea prin username va fi disponibilă pentru toți. În același timp, WhatsApp urmărește ca sistemul să fie aplicat corect, pentru ca utilizatorii timpurii să nu poată bloca cele mai populare nume în detrimentul celorlalți, conform Go4it.

Există câteva reguli pentru alegerea numelui de utilizator. De exemplu, un username nu poate începe cu „www.” trebuie să conțină cel puțin o literă și poate include doar litere mici, cifre, puncte sau underscore. Aceste reguli au fost stabilite pentru a asigura securitatea și consistența serviciului.

Implementarea acestei funcții aduce și beneficii semnificative pentru confidențialitate, deoarece mulți utilizatori nu doresc să își dezvăluie numărul de telefon persoanelor necunoscute. Astfel, comunicarea poate avea loc fără a fi expuse date personale sensibile, reprezentând un pas important în protejarea intimității și siguranței, într-o perioadă în care informațiile personale sunt extrem de valoroase.

