Scandalul CV-ului lui Moșteanu continuă. Premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală demisie a Ministrului Apărării: ,,E o decizie pe care dânsul o ia”

Premierul Ilie Bolojan nu o sa îi ceară demisia lui Ionuţ Moşteanu după scandalul CV-ului. Mai mult decât atât, prim-ministrul a considerat că decizia îi aparține în întregime Ministrului Apărării.

Într-o emisiune televizată, fiind întrebat despre acest scandal, Ilie Bolojan a declarat că Ionuț Moșteanu este propunerea USR pentru a face parte din Executiv.

,,Ministrii acestui Guvern, ca în toate guvernele, sunt propuneri ale partidelor politice care fac parte din arcul guvernamental şi deci şi domnul Moşteanu este o propunere a unui partid politic. Eu ce am încercat în toată această perioadă? Să nu lucrez cu CV-uri, să nu lucrez cu diplome, să nu mă duc să văd ce-au absolvit miniştrii, ci am încercat să lucrez cu miniştrii în funcţie, încercând ca împreună, respectându-l pe fiecare în parte, să facem maxim posibil în condiţiile date”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a recunoscut că ministrul Moşteanu nu este pus într-o situaţia favorabilă, dar a adăugat că a avut o colaborare bună cu acesta.

,,O problemă pe care o avem în multe domenii, mai ales atunci când se lucrează intens în anumite zone, este stabilitatea pe posturi. Dacă ceva am făcut greşit în toţi aceşti ani, din punctul meu de vedere, în afară de alte lucruri, a fost şi frecvenţa prea mare de înlocuire a miniştrilor. Gândiţi-vă că dacă ai un ministru care stă câteva luni de zile sau un an de zile pe post, indiferent cine este acel ministru, nu are cum să livreze pentru că îi trebuie timp să negociezi contracte, să pregăteşti contracte, să faci licitaţii, să vii cu proiecte”, a spus Bolojan.

Premierul a declarat că a discutat azi cu ministrul Ionuţ Moşteanu şi că este adeptul stabilităţii pe posturi.

,,Mi-a dat un mesaj, înţeleg că este în Bosnia, la Sarajevo, a fost astăzi la militarii români care sunt acolo. Am avut o discuţie cu dânsul. Iau act de situaţia în care suntem. Sunt adeptul, în general, a stabilităţii pe poziţie, pentru că asta îţi permite să lucrezi. În domeniul apărării, suntem în plin proces de negociere a Programului SAFE, un program foarte important, care implică mai multe ministere, dar Ministerul Apărării are o componentă importantă”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că speră ca în aceste zile lucrurile să se lămurească.

Cât priveşte o retragere a lui Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării, Ilie Bolojan a spus că decizia este la Ionuţ Moşteanu.

,,E o decizie pe care dânsul o ia. Din punctul meu de vedere, i-am spus: «Capul sus, încearcă să-ţi faci o analiză». Ce poţi să faci? Eu întotdeauna am căutat atunci când lucrez cu nişte oameni să îi încurajez în aşa fel încât să putem merge mai departe. E o problemă de respect faţă de colegi şi am încercat în toată această perioadă, în afară de responsabilitatea pe care o am sigur de a menţine un anumit standard într-o echipă, să fiu şi un factor de coeziune şi de a ţine oameni împreună în guvern”, a adăugat premierul Bolojan.

