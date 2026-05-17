FOTO | Amenzi de peste 7.200 de lei date de polițiștii din Alba într-o singură noapte. Au verificat peste 150 de autovehicule și motociclete și au retras un certificat de înmatriculare

În noaptea de 16/17 mai 2026, polițiștii rutieri, împreună cu cei ai structurilor de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe raza județului, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

În cadrul acțiunii, au fost verificate peste 150 de autovehicule și motociclete, iar polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.290 de lei, au mai precizat aceștia.

Totodată, ca măsură complementară dispusă conform legislației în vigoare, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare.

Îndemnăm toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil, pentru a nu fi implicați în evenimente rutiere.

