FOTO | Ministrul apărării, prins cu un CV care nu se potrivește cu realitatea: Universitatea spune că nu l-a avut niciodată student. REACȚIA ministrului

Ministrul apărării, prins cu un CV care nu se potrivește cu realitatea: Universitatea spune că nu l-a avut niciodată student. REACȚIA ministrului

Neconcordanțele descoperite recent în CV-urile și prezentările publice ale ministrului apărării Ionuț Moșteanu sunt dublate de o problemă mai gravă: pentru a accesa primele sale funcții în administrația centrală, acesta a declarat studii superioare pe care instituția în cauză susține că nu le-a urmat, potrivit libertatea.ro.

În perioada 2015-2016, Moșteanu a ocupat funcția de consilier al ministrului transporturilor și a fost membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat. Ambele categorii de funcții cereau, la acea vreme, absolvirea unei facultăți.

Primul CV din cariera publică, o diplomă fictivă

În CV-ul publicat pe site-ul TAROM în perioada în care activa în Ministerul Transporturilor, Moșteanu se prezenta ca absolvent al Universității Athenaeum, specializarea Management, promoția 1996–2000. Aceasta era, potrivit documentului, singura sa diplomă universitară.

Universitatea Athenaeum respinge însă categoric această informație. Într-un răspuns oficial, instituția afirmă că Moșteanu nu figurează nici ca student, nici ca absolvent, iar specializarea Management nici nu exista în intervalul menționat, fiind autorizată abia în 2020.

CV-ul compromis, dar încă accesibil online

CV-ul postat la TAROM a fost șters doar din zona paginii unde era prezentat Moșteanu ca membru în CA. Documentul poate fi recuperat însă prin arhive digitale, unde a fost salvat în 2022. Într-o altă secțiune a site-ului TAROM, CV-ul cu Athenaeum figurează încă, însoțit de decizia de numire a lui Moșteanu în consiliu.

Alt CV, altă facultate: apare Bioterra, dispare Athenaeum

După intrarea în politică, Moșteanu și-a actualizat CV-ul pe site-ul Camerei Deputaților, unde nu mai figurează Athenaeum, ci Universitatea Bioterra (1996–1999), tot la Management.

Pentru Libertatea, ministrul apăsărilor a declarat că a obținut diploma la Bioterra în 2015, după susținerea licenței. Într-o emisiune Digi24 a insistat că aceasta este singura sa facultate: „În 2015 am terminat facultatea. Bioterra. Nu am făcut altă facultate înainte”.

Interesant este că diploma despre care spune că o avea în 2015 nu apare nicăieri în CV-urile sale oficiale din perioada în care a lucrat la Ministerul Transporturilor sau în consiliile de administrație ale companiilor de stat.

Universitatea Bioterra nu a răspuns, până în acest moment, solicitărilor de clarificare.

Intrarea în Guvern pe fondul unei pasiuni comune: motociclismul

Moșteanu a intrat în administrația centrală în decembrie 2015, înainte ca USR să fie înființat. Pe pagina sa de Facebook relata ulterior că l-a contactat personal pe ministrul transporturilor Dan Costescu, cu care împărtășea pasiunea pentru motociclism. A fost invitat la discuții și a doua zi a fost angajat consilier.

Moșteanu era bine cunoscut în comunitatea motociclismului, participând la diverse competiții și colaborând la organizarea unor evenimente, unele finanțate din fonduri publice.

Studii superioare obligatorii pentru funcțiile ocupate

Legea era explicită: pentru a deveni consilier în minister sau membru în CA la companii de stat, era nevoie de diplomă de licență. Moșteanu a prezentat însă un CV cu o diplomă de la Athenaeum – instituție care spune acum că nu l-a avut niciodată student.

În februarie 2016 a fost numit în CA al TAROM, perioadă în care legislația impunea obligatoriu studii superioare. Abia din iunie 2016 această cerință a fost eliminată. Astfel, timp de trei luni, Moșteanu a ocupat ilegal funcția, încasând indemnizație.

Universitatea Bioterra, de unde Moșteanu susține că și-a luat licența, a fost de-a lungul timpului în centrul unor scandaluri. În 2000 i s-a retras temporar dreptul de a emite diplome, iar în 2012 mai mulți angajați au fost anchetați pentru falsificarea unor acte de studii.

Firma fondată de Moșteanu, profit exploziv după intrarea în Guvern

De când Moșteanu a accesat funcții publice, firma sa de publicitate, Total Branding Partners, a înregistrat o creștere spectaculoasă. Profitul net a sărit de la 13.500 de lei în 2015 la peste 300.000 lei în 2024, iar cifra de afaceri s-a triplat. Printre clienți se numără companii din domenii care au beneficiat în ultimii ani de contracte publice și ajutoare de stat consistente.

Guvernul nu a oferit încă un punct de vedere privind faptul că actualul ministru al apărării a ocupat funcții publice fără a îndeplini condițiile legale de studii.

„Pentru a clarifica discuțiile apărute în spațiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licență pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viața mea și în privat, și în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă.

Povestea studiilor, pe scurt:

Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.

În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câțiva dintre noii politicieni de la USR să înțelegem mai mult și mai repede noțiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiție, lege și drepturi. Dorința de a înțelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universității București. Lucrarea de disertație am amânat-o.

Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze.

În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relații colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului și o să le folosesc în fiecare zi.”

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI