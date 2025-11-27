Ionuț Moșteanu și nebuloasele din CV: O universitate nu îl cunoaște, cealaltă spune că a făcut doi ani într-unul. George Simion cere demisia: „Un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României”

Coaliţia de la guvernare este zguduită de noul scandal care îl vizează pe Ionuț Moșteanu. Social-democraţii îi cer demisia ministrului Apărării, acuzat că şi-ar fi falsificat CV-ul pentru a putea face parte din consiliile de administraţie ale unor societăţi controlate de stat. Acesta susţine în schimb că este o simplă greşeală de redactare, iar în momentul numirii ar fi îndeplinit toate condiţiile legale.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a absolvit doi ani de studii la Universitatea Bioterra într-un singur an, potrivit unei adeverințe obținute în exclusivitate de Antena 3 CNN. Moșteanu a fost student la Facultatea de Management Agroturistic în perioada 1995-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an. În CV-ul publicat pe Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu a menționat că a urmat cursurile acestei facultăți în perioada 1996-1999. Anul III și Anul IV au fost absolviți într-un singur an. În CV-ul publicat pe Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu a menționat că a urmat cursurile acestei facultăți în perioada 1996-1999.

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu și-a publicat, joi, pe pagina de Facebook, diploma de licență după ce în spațiul public au apărut informații despre lipsa studiilor universitare ale ministrului.

În primul CV oficial al său, depus în 2016 când activa în ministerul Transporturilor, Moșteanu a trecut la studii Universitatea Athenaeum. Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu ar fi fost vreodată student acolo. Ministrul a răspuns ulterior că CV-ul a fost greșit și că, de fapt, ar fi urmat studiile la Universitatea Bioterra. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a justificat ministrul.

Moşteanu a publicat diploma obţinută în 2015

Ionuț Moșteanu a obținut prima funcție publică în decembrie 2015, când a intrat în Guvernul Cioloș, proaspăt instalat la Palatul Victoria, în funcția de consilier. Numirea a fost făcută la câteva luni de la obținerea diplomei de licență la Universitatea Bioterra. Potrivit diplomei publicate joi de Moșteanu, acesta a obținut-o în septembrie 2015, însă diploma a fost eliberată trei ani mai târziu, în 2018.

Până la ridicarea diplomei, ministrul Moșteanu a prezentat o adeverință. Pe baza acesteia a lucrat ulterior ca secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de unde a fost numit și în Consiliul de Administrație al Tarom.

Adeverință arată că ministrul Apărării a urmat cursurile Facultății de Management Agroturistic, pe care a absolvit-o cu media generală 7,57. Durata studiilor a fost de 5 ani, însă Moșteanu a absolvit doi ani într-unul singur. După ce a terminat facultatea în 1999, Moșteanu a așteptat 16 ani să își dea licența.

La sfârşitul anului 2000, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (CNEAA) de la acea vreme a hotărât retragerea autorizaţiei şi a dreptului de funcţionare pentru toate specializările Universităţii Bioterra Bucureşti (UBB), din cauza încălcării grave a Legii acreditării şi a Legii învăţămîntului. Ulterior, începând din 2002, Universitatea Bioterra a fost din nou acreditată.

Răspunsul rectorului Universităţii Bioterra

„Perioada 1999 a definitivat studiile, iar examenul de licență l-a susținut în anul 2015 […] Sesiunea din septembrie 2015. […] Toate documentele sunt în secretariatul facultății. […] El a greșit când și-a completat CV-ul, o fi fost emoționat, nu și-a mai amintit, în fine. […] Poate a avut pistolul la tâmplă, o armă la spate, a preconizat că va fi ministrul Apărării, am glumit, vă dați seama” a explicat rectorul Bioterra, Floarea Nicolae.

La începutul anilor ’90, Ionuț Moșteanu era student la Universitatea Politehnică din Capitală, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Acolo a promovat primii doi ani, apoi a rămas repetent, și-a întrerupt studiile, iar în final a fost exmatriculat.

„La momentul respectiv am început o facultate, am început să muncesc […] Am mai început o facultate, am muncit în continuare, am fost student mai multă vreme” a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Dl Moșteanu, în primul rând, a putut să își pună diploma. […] A dat toate detaliile și toate informațiile. Mai important decât orice este ce s-a făcut la Ministerul Apărării” a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

În perioada 2018-2020, Ionuț Moșteanu a urmat și un masterat în Politică și Economie, la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Nu a susținut însă lucrarea de disertație.

Ce spune Universitatea Athenaeum din Bucureşti

„Referitor la solicitarea dumneavoastră în legătură cu studiile domnului ministru Moșteanu Liviu–Ionuț, vă comunicăm următoarele:

-Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu este absolvent al Universității Athenaeum din București – specializarea Management.

-Dl Moșteanu Liviu-Ionuț, în prezent Ministru al Apărării Naționale, nu a fost niciodată student al Universității Athenaeum din București.

Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universității Athenaeum din București abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncționând în cadrul universității noastre” a comunicat Universitatea Athenaeum.”

„Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduț și nu am datorii politice. (…) Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul II m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate (n.r. Univ. Bioterra), dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența. Nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat”, a scris ministrul Apărării pe Facebook.

Ministrul Apărării a explicat, joi, care a fost parcursul studiilor sale.

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat.

Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac.

Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică.”, a scris Moșteanu.

George Simion cere demisia lui Ionuț Moșteanu

George Simion a solicitat public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce au ieșit la iveală problemele legate de diploma acestuia de licență. Simion susține că „un ministru cu studii mincinoase nu poate conduce Armata României” și afirmă că Moșteanu „nu mai are credibilitate”.

George Simion acuză și partidele din coaliție, în special USR, că „își dă astăzi arama pe față, pentru că niciunul dintre miniștrii actuali ai USR nu are studii reale în domeniul pe care îl conduce”.

Într-un comunicat oficial, liderul AUR subliniază că Moșteanu „a mințit în acte oficiale statul român”, trecând în CV o facultate și o specializare inexistente pentru a putea ocupa funcții bine plătite.

„Ionuț Moşteanu trebuie să demisioneze urgent! De aproape 10 ani se perindă prin funcții înalte ale statului român cu o facultate neterminată şi specializări inventate, schimbându-și biografia după interesul de moment”, spune George Simion.

Foto: Ionut Mosteanu Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI