SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la beție. Unul a spart cu o piatră și luneta unei mașini
Doi tineri de 19 și 22 de ani, unul din Alba Iulia și unul din Blandiana, au fost reținuți de polițiști după ce bătut doi bărbați, la beție. Unul a spart cu o piatră și luneta unei mașini.
Potrivit IPJ Alba, la data de 3 februarie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, respectiv 22 de ani, din localitatea Blandiana, cercetați pentru lovire sau alte violențe și distrugere.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 1/2 februarie 2026, cei doi bărbați, în timp ce se aflau în incinta unui imobil de pe raza localității Blandiana, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, i-ar fi agresat fizic pe doi bărbați, în vârstă de 35, respectiv 42 de ani, ambii din localitatea Blandiana.
Ulterior, unul dintre cei doi bărbați reținuți ar fi lovit cu o piatră luneta unui autoturism care aparține uneia dintre persoanele vătămate, distrugând-o.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și distrugere.
