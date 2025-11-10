SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști
SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști
Un bărbat de 69 de ani a fost reținut de oamenii legii după ce l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Sâncel, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla în extravilanul satului Izvoarele, în zona denumită ,,Muntele Bedeleului”.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, cercetat pentru lovire sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 9 noiembrie 2025, bărbatul, în vârstă de 69 de ani, în timp ce se afla în extravilanul satului Izvoarele, în zona denumită ,,Muntele Bedeleului”, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Sâncel, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, provocându-i acestuia leziuni corporale, pentru a căror vindecare ar fi necesare 20-25 de zile de îngrijiri medicale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.
