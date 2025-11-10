Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții, pe o stradă din Teiuș. Este cercetat de polițiști

Bărbat din Sebeș, prins BĂUT la volan la primele ore ale dimineții în Teiuș. Este cercetat de polițiști

Un bărbat de 44 de ani a fost depistat, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, la volan pe o stradă din Teiuș. În urma cercetărilor efectuate de polițiști s-a descoperit că acesta era băut la volan.

La data de 9 noiembrie 2025, în jurul orei 07.45, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Decebal din orașul Teiuș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate, a transmis IPJ Alba.

