Scandal în plină stradă la Câmpeni: Bărbat de 42 de ani, reținut de polițiști după ce a lovit o femeie cu o ladă de plastic, din cauza unor neînțelegeri
Scandal în plină stradă la Câmpeni: Bărbat de 42 de ani, reținut de polițiști după ce a lovit o femeie cu o ladă de plastic, din cauza unor neînțelegeri
Un bărbat de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din Zlatna după ce a lovit cu o ladă de plastic o femeie, pe o stradă din Câmpeni, în urma unor neînțelegeri.
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Potrivit IPJ Alba, la data de 21 iulie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 21 iulie 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe strada Avram Iancu din orașul Câmpeni, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi lovit-o cu o ladă de plastic, în zona brațelor și a abdomenului, pe o femeie, în vârstă de 43 de ani, din orașul Câmpeni.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
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