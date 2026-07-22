Actualitate

22-23 iulie 2026 | Circulație închisă temporar alternativ pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Trafic deviat

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de secunde

în

De

Circulație închisă temporar alternativ pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Trafic deviat

În noaptea de miercuri (22.07.2026) spre joi (23.07.2026), între orele 00:00 și 04:00, se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 00:00 și 02:00), cât și pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 02:00 și 04:00).

În această perioadă, circulația va fi deviată prin municipiul Sibiu, pe următoarea rută:

Pentru sensul Sibiu – Sebeș (între orele 00:00 și 02:00):
A1 – Nod Rutier Păltiniș → str. Henri Coandă (în municipiul Sibiu) → str. Ștefan cel Mare (în municipiul Sibiu) → str. Constituției (în municipiul Sibiu) → str. Lungă (în municipiul Sibiu) → A1 – Nod Rutier Mediaș.

Pentru sensul Sebeș – Sibiu (între orele 02:00 și 04:00):
A1 – Nod Rutier Mediaș → intersecție DN14 → str. Rusciorului (în municipiul Sibiu) → str. Constituției (în municipiul Sibiu) → str. Ștefan cel Mare (în municipiul Sibiu) → A1 – Nod Rutier Păltiniș.

„Traseul deviat este valabil și pentru autovehiculele de mare tonaj care, în mod normal, nu au voie să intre în municipiul Sibiu.

Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile.

Menționăm că, în cursul acestei săptămâni, se vor institui mai multe restricții asemănătoare pe autostrada A1, despre care vă vom informa din timp.

Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

sursa foto: DRDP Brașov

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

22 iulie 2026

De

TVA de 9% pentru locuințe ar putea fi prelungită până la 31 august 2026: Sesiune extraordinară a Senatului Senatul va fi convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR și pentru deblocarea situației create de atacul cibernetic asupra ANCPI, care a pus în pericol aplicarea cotei reduse […]

Citește mai mult

Actualitate

Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă!

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

22 iulie 2026

De

Rabla 2026: AFM permite retragerea ecotichetelor din program. Atenție: decizia este ireversibilă! Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri, 22 iulie 2026 că persoanele înscrise în Programul Rabla Auto 2026 care constată erori în dosarul depus pot solicita retragerea ecotichetului pentru a realiza o nouă înscriere, cu respectarea condițiilor prevăzute de program și în […]

Citește mai mult

Actualitate

22-23 iulie 2026 | Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

22 iulie 2026

De

Alertă de vreme severă în Alba și alte județe: Averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii Județul Alba, la fel ca alte zone din țară, va fi în următoarele ore sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă. Sunt prognozate averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii. AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN […]

Citește mai mult