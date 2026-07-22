22-23 iulie 2026 | Circulație închisă temporar alternativ pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Trafic deviat
Circulație închisă temporar alternativ pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Trafic deviat
În noaptea de miercuri (22.07.2026) spre joi (23.07.2026), între orele 00:00 și 04:00, se va închide circulația alternativ, atât pe sensul Sibiu – Sebeș (între orele 00:00 și 02:00), cât și pe sensul Sebeș – Sibiu (între orele 02:00 și 04:00).
În această perioadă, circulația va fi deviată prin municipiul Sibiu, pe următoarea rută:
Pentru sensul Sibiu – Sebeș (între orele 00:00 și 02:00):
A1 – Nod Rutier Păltiniș → str. Henri Coandă (în municipiul Sibiu) → str. Ștefan cel Mare (în municipiul Sibiu) → str. Constituției (în municipiul Sibiu) → str. Lungă (în municipiul Sibiu) → A1 – Nod Rutier Mediaș.
Pentru sensul Sebeș – Sibiu (între orele 02:00 și 04:00):
A1 – Nod Rutier Mediaș → intersecție DN14 → str. Rusciorului (în municipiul Sibiu) → str. Constituției (în municipiul Sibiu) → str. Ștefan cel Mare (în municipiul Sibiu) → A1 – Nod Rutier Păltiniș.
„Traseul deviat este valabil și pentru autovehiculele de mare tonaj care, în mod normal, nu au voie să intre în municipiul Sibiu.
Restricția este necesară pentru montarea unui panou cu informații variabile.
Menționăm că, în cursul acestei săptămâni, se vor institui mai multe restricții asemănătoare pe autostrada A1, despre care vă vom informa din timp.
Circulați cu prudență în zonă și respectați indicațiile agenților de circulație!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.
sursa foto: DRDP Brașov
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