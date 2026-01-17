SCANDAL în parcarea unui centru comercial din Alba Iulia: Un bărbat, REȚINUT după ce ar fi agresat un vârstnic

Un bărbat de 47 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, după un incident petrecut în parcarea unui centru comercial din municipiu, unde ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 62 de ani, în urma unui conflict verbal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 16 ianuarie 2026, bărbatul de 47 de ani, în timp ce se afla în parcarea unui centru comercial de pe raza municipiului Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Alba Iulia, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI