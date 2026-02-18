Sport

Șase echipe din Alba la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în primăvară

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Șase echipe din Alba la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în primăvară, startul sezonului este în 19/21 martie

Șase echipe din Alba vor evolua la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în această primăvară. Este vorba despre Olimpia Aiud (antrenor Marius Călușer), Star Pro Optimum Alba Iulia (antrenor Paul Haj), CS Universitar Alba Iulia (antrenor Nicolae Ghișa), Viitorul Roșia Montană (antrenor Mihai Golgoț), Hidromecanica Șugag (antrenor Ioan Ștefan) și Limbenii Limba (antrenor Cosmin Șuvaina).

Citește și: Cele 6 participante din Alba la Campionatul Interjudețean Under 14 Alba-Hunedoara și-au aflat programul primăverii | S-au înscris Juniorul Aiud, ȘF Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj și CS Ocna Mureș

Dintre primele 7 clasate în sezonul regular la Under 14, când au fost 12 formații și s-a jucat un singur tur, numai Olimpia Aiud (locul 4) nu s-a înscris la Campionatul Interjudețean Alba-Hunedoara. La respectiva competție vor lua startul 8 formații, 6 din Alba (Juniorul Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj și CS Ocna Mureș) și două din județul vecin (CFR Simeria și Aurul Brad).

În partea a doua a sezonului sunt 10 runde, sistem tur-retur, prima dintre ele în 19/21 martie, cu jocurile Hidro Mecanica Șugag – Olimpia Aiud (joi, 19 martie), Star Pro Optimum Alba Iulia – Viitorul Roșia Montană (20 martie), CSU Alba Iulia – Limbenii Limba (21 martie). Mai sunt etape în 26/28 martie, 2-4, 16-18, 23/25 aprilie (ultima a turului), 30 aprilie/ 2 mai, 7/9, 14/16, 21/23 și 28/30 mai.

Foto: Olimpia Aiud

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, la testarea organizată de FRF

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

în

18 februarie 2026

De

Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, au fost prezenți la testarea organizată de FRF Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, au participat la testarea organizată de Federația Română de Fotbal. Citește și: FOTO: Arbitrul asistent Alexandru Vodă, debut în Europa League! Seară specială pentru fotbalul din Alba Acțiunea […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

18 februarie 2026

De

Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin Performanță de referință pentru sporturile de iarnă românești la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Echipajul de bob două persoane al României, cu Mihai Tentea pilot și George Iordache împingător, a încheiat […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Albaiulianul Mihnea Costachi, campion național la șah-dezlegări pentru al 3-lea an consecutiv

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

18 februarie 2026

De

Albaiulianul Mihnea Costachi, campion național la șah-dezlegări pentru al 3-lea an consecutiv O nouă performanță obținută de șahistul albaiulian Mihnea Costachi. Acesta s-a clasat locul 1 la Campionatul Național de Șah-Dezlegări, desfășurat marți, 17 februarie 2026, la Timișoara. Sportivul de la CSM Unirea Alba Iulia a reușit un parcurs foarte bun, acumulând 56 de puncte […]

Citește mai mult