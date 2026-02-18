Șase echipe din Alba la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în primăvară
Șase echipe din Alba la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în primăvară, startul sezonului este în 19/21 martie
Șase echipe din Alba vor evolua la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în această primăvară. Este vorba despre Olimpia Aiud (antrenor Marius Călușer), Star Pro Optimum Alba Iulia (antrenor Paul Haj), CS Universitar Alba Iulia (antrenor Nicolae Ghișa), Viitorul Roșia Montană (antrenor Mihai Golgoț), Hidromecanica Șugag (antrenor Ioan Ștefan) și Limbenii Limba (antrenor Cosmin Șuvaina).
Citește și: Cele 6 participante din Alba la Campionatul Interjudețean Under 14 Alba-Hunedoara și-au aflat programul primăverii | S-au înscris Juniorul Aiud, ȘF Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj și CS Ocna Mureș
Dintre primele 7 clasate în sezonul regular la Under 14, când au fost 12 formații și s-a jucat un singur tur, numai Olimpia Aiud (locul 4) nu s-a înscris la Campionatul Interjudețean Alba-Hunedoara. La respectiva competție vor lua startul 8 formații, 6 din Alba (Juniorul Aiud, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj și CS Ocna Mureș) și două din județul vecin (CFR Simeria și Aurul Brad).
În partea a doua a sezonului sunt 10 runde, sistem tur-retur, prima dintre ele în 19/21 martie, cu jocurile Hidro Mecanica Șugag – Olimpia Aiud (joi, 19 martie), Star Pro Optimum Alba Iulia – Viitorul Roșia Montană (20 martie), CSU Alba Iulia – Limbenii Limba (21 martie). Mai sunt etape în 26/28 martie, 2-4, 16-18, 23/25 aprilie (ultima a turului), 30 aprilie/ 2 mai, 7/9, 14/16, 21/23 și 28/30 mai.
Foto: Olimpia Aiud
