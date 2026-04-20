Recensământ rutier 2026 pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România: În ce constă și când este programat
CNAIR, prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), va organiza și coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulație Rutieră, o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din România.
Intervalele de recenzare sunt
*21 aprilie 2026, orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00
*27 aprilie 2026, orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00
Acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.
Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.
„Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației. Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățire a calității aerului.
Următoarele zile pentru realizarea recensământului general de circulație rutieră vor fi în 10 și 20 mai 2026”, a precizat DRDP Timișoara.
foto – cu rol ilustrativ (sursa: DRDP Timișoara)
