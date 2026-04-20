Actualitate

Recensământ rutier 2026 pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România: În ce constă și când este programat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

CNAIR, prin intermediul Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), va organiza și coordona etapele de realizare a Recensământului General de Circulație Rutieră, o acțiune de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport din România.

Intervalele de recenzare sunt

*21 aprilie 2026, orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00

*27 aprilie 2026, orele 8.00 – 12.00 și 14.00 – 18.00

Acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.

Rezultatele finale ale recensământului vor fi centralizate și utilizate pentru actualizarea bazelor de date tehnice rutiere și vor fi puse la dispoziția autorităților cu atribuții în gestionarea infrastructurii rutiere.

„Monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere oferind suportul tehnic necesar proiectării investițiilor planificării lucrărilor de întreținere și optimizării circulației. Aceste date permit o analiză precisă a dinamicii traficului și sunt fundamentale în evaluarea impactului asupra mediului facilitând estimarea emisiilor poluante și elaborarea strategiilor de îmbunătățire a calității aerului.

Următoarele zile pentru realizarea recensământului general de circulație rutieră vor fi în 10 și 20 mai 2026”, a precizat DRDP Timișoara.

foto – cu rol ilustrativ (sursa: DRDP Timișoara)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

în

20 aprilie 2026

De

Reguli mai stricte pentru trotinetele electrice de închiriat, în premieră la Cluj: viteză redusă la 10 km/h în zona școlilor și limită de 20 km/h pe timpul nopții Cluj-Napoca devine primul oraș din România care aplică reguli pentru folosirea trotinetelor electrice de închiriat după ce numărul accidentelor a crescut semnificativ. „La Cluj-Napoca vor fi introduse, […]

Citește mai mult

Actualitate

20-23 aprilie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ninsori la munte

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 aprilie 2026

De

20-23 aprilie 2026 | Informare meteo de vreme rea în Alba și alte zone din țară. Cod galben de vânt puternic și ninsori la munte Meteorologii ANM au emis luni, 20 aprilie 2026, o informare meteo de vreme rea, valabilă astăzi, de la ora 10:00, până în data de 23 aprilie, ora 10:00. Vor fi […]

Citește mai mult

Actualitate

Reducerea risipei alimentare, obligație pentru firmele din România: Trebuie să raporteze fiecare kilogram de alimente pierdut

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 aprilie 2026

De

Reducerea risipei alimentare, obligație pentru firmele din România: Trebuie să raporteze fiecare kilogram de alimente pierdut Diminuarea risipei alimentare este o obligație nouă pentru firmele din România, intrată în vigoare odată cu modificările aduse Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, prin Legea nr. 49/2024. Termenul de raportare pentru anul 2025 a fost 31 martie […]

Citește mai mult