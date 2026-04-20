FOTO | Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației
Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației
Performanță demnă de toată lauda a unui elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud.
Mihai Paul Toader, elev în clasa a XI-a Matematică-Informatică, a obținut o medalie de argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026.
Elevul laureat a fost îndrumat de profesoara Alina Marieta Iancu.
Faza națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială 2026 se desfășoara în perioada 17-19 aprilie 2026 la Universitatea Politehnica din București.
La festivitatea de premiere, care a avut loc duminică, 19 aprilie 2026, a fost prezent și ministrul Educației, Mihai Dimian.
„Suntem doar la a II-a ediție, dar avem deja rezultate excelente la nivel internațional”, a punctat ministrul Educației într-un mesaj publicat pe Facebook.
Recent, Paul Toader a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Georgrafie 2026.
DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase
DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru...
20 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă...
