FOTO | Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației

Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației

Performanță demnă de toată lauda a unui elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud.

Mihai Paul Toader, elev în clasa a XI-a Matematică-Informatică, a obținut o medalie de argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026.

Elevul laureat a fost îndrumat de profesoara Alina Marieta Iancu.

Faza națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială 2026 se desfășoara în perioada 17-19 aprilie 2026 la Universitatea Politehnica din București.

La festivitatea de premiere, care a avut loc duminică, 19 aprilie 2026, a fost prezent și ministrul Educației, Mihai Dimian.

„Suntem doar la a II-a ediție, dar avem deja rezultate excelente la nivel internațional”, a punctat ministrul Educației într-un mesaj publicat pe Facebook.

Recent, Paul Toader a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Georgrafie 2026.

