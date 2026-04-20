FOTO | Paul Toader, elev al liceului din Abrud. MEDALIE DE ARGINT la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026: Premiat în prezența ministrului Educației

Ioana Oprean

acum 3 ore

Performanță demnă de toată lauda a unui elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud.

Mihai Paul Toader, elev în clasa a XI-a Matematică-Informatică, a obținut o medalie de argint la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026.

Elevul laureat a fost îndrumat de profesoara Alina Marieta Iancu.

Citește și: FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon

Faza națională a Olimpiadei de Inteligență Artificială 2026 se desfășoara în perioada 17-19 aprilie 2026 la Universitatea Politehnica din București.

La festivitatea de premiere, care a avut loc duminică, 19 aprilie 2026, a fost prezent și ministrul Educației, Mihai Dimian.

„Suntem doar la a II-a ediție, dar avem deja rezultate excelente la nivel internațional”, a punctat ministrul Educației într-un mesaj publicat pe Facebook.

Recent, Paul Toader a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Georgrafie 2026.

DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase

DSVSA Alba a făcut sute de controale în prima parte a anului 2026: Amenzi de peste 200.000 de lei pentru restaurante, magazine și pensiuni. 350 de kilograme de produse au fost retrase Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a desfășurat, în primul trimestru al anului 2026, controale și acțiuni de supraveghere în […]

20 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 20 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]

Bărbat din Sebeș, REȚINUT: S-a apropiat de fosta parteneră, deși se afla în arest preventiv la domiciliu

Bărbat din Sebeș, REȚINUT: S-a apropiat de fosta parteneră, deși se afla în arest preventiv la domiciliu Un bărbat de 46 de ani din Sebeș a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încălcat măsura arestului la domiciliu și s-ar fi apropiat de locuința fostei partenere. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

