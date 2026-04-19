Curier Județean

Cât va costa un bilet de autobuz pe rutele de la Alba Iulia la Sebeș, Cugir și Ocna Mureș după „ajustarea” tarifelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 30 de minute

în

De

Operatorul de transport de călători care „operează” pe rutele Alba Iulia-Lancrăm-Sebeș, Alba Iulia-Vințu de Jos și Alba Iulia-Unirea-Ocna Mureș și retur intenționează să „ajusteze” prețurile biletelor și abonamentelor.

Traseele respective sunt cod 16: Alba Iulia-Unirea-Ocna Mureș; cod 52: Cugir-Vințu de Jos-Alba Iulia și cod: 56: Sebeș-Lancrăm-Alba Iulia.

Concret, un bilet de la Alba Iulia la Sebeș va costa 9 lei (față de 8 lei în prezent), iar un abonament lunar 378 de lei. Un bilet de la Alba Iulia la Cugir va costa 13,5 lei (față de 12 lei în prezent), iar un abonament lunar 567 de lei. Un bilet de la Alba Iulia la Ocna Mureș va costa 22 de lei (față de 19 lei în prezent), iar un abonamet lunar 924 de lei.

Tarifele de călătorie propuse au fost stabilite în baza Indicelui Prețurilor de Consum (ICP) calculat pentru perioada ianuarie 2025-februarie 2026 (perioada corespunzătoare precedentei aprobări și luna celui mai recent indice publicat de Institutul Național de Statistică, care este de 110,27) și vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC TUR CENTO TRANS FILIALA ALBA IULIA SRL începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Județean Alba prin care se va încuviința „ajustarea”.

Operatorul de transport rutier SC TUR CENTO TRANS FILIALA ALBA IULIA SRL, va asigura afișarea tarifelor de călătorie aprobate prin prezenta hotărâre, la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate.

Tarifele propuse pot fi văzute AICI.

