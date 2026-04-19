VIDEO | Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană”
Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, duminică, 19 aprilie 2026 detalii despre proiectul amplu care vizează transformarea Bulevardului Republicii în arteră pietonală.
„Am finalizat proiectul de modernizare a Bulevardului Republicii și a străzilor adiacente, pe care ne propunem să îl realizăm cu finanțare europeană, în următorii 3-4 ani.
Bulevardul Republicii va deveni zonă pietonală, cu acces permis doar riveranilor și transportului public electric. Ne dorim să transformăm această zonă centrală într-un spațiu modern, atractiv și prietenos cu mediul, punând în valoare patrimoniul arhitectural al orașului.
Modernizarea Bulevardului Republicii face parte dintr-un proiect amplu, care va fi implementat doar după realizarea variantei ocolitoare a municipiului Blaj, amenajarea unui număr cât mai mare de locuri de parcare în oraș, inclusiv al parcării supraetajate de tip „PARK&RIDE” și implementarea serviciului public de transport electric de călători”, a transmis edilul din „Mica Romă”.
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament Companii internaționale de renume sunt interesate să dezvolte parteneriate strategice pentru producția de armament la Cugir, bazându-se pe experiența de peste două secole a industriei de apărare din oraș. Cea mai recentă discuție […]
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități” Lucrările pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare (CABR) Galda de Jos sunt în desfășurare și avansează într-un ritm bun, au anunțat, joi, 16 aprilie 2026, […]
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la nivel național, prin semnarea unui act adițional la Contractul de finanțare, care prevede majorarea valorii acestuia cu 16.639.091,59 euro, respectiv 75.677.916,37 lei. S.C. APA CTTA S.A. Alba, în calitate de Beneficiar al proiectului ” Reabilitarea […]
Gică Hagi, noul selecționer al României: Când va fi prezentat oficial
Gică Hagi, noul selecționer al României: Când va fi prezentat oficial Federația Română de Fotbal a anunțat că luni, 20...
Stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului”
Stadionul Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: „Un omagiu pentru o legendă a fotbalului” Noul stadion Dinamo se va...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț
Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi...
FOTO | Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026
Ana Dioșan, Dalina Maria Haiduc și Marcela Ihuț, elevele din Alba premiate la Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane 2026 Municipiul...
19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția de armament
O companie americană, interesată de producția de arme la Cugir. Corneliu Mureșan: Cugirul poate deveni un hub european pentru producția...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...