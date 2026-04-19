VIDEO | Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană”

Bulevardul Republicii din Blaj, transformat în arteră pietonală: „Ne propunem să implementăm proiectul în 3-4 ani, cu finanțare europeană”

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, duminică, 19 aprilie 2026 detalii despre proiectul amplu care vizează transformarea Bulevardului Republicii în arteră pietonală.

„Am finalizat proiectul de modernizare a Bulevardului Republicii și a străzilor adiacente, pe care ne propunem să îl realizăm cu finanțare europeană, în următorii 3-4 ani.

Bulevardul Republicii va deveni zonă pietonală, cu acces permis doar riveranilor și transportului public electric. Ne dorim să transformăm această zonă centrală într-un spațiu modern, atractiv și prietenos cu mediul, punând în valoare patrimoniul arhitectural al orașului.

Modernizarea Bulevardului Republicii face parte dintr-un proiect amplu, care va fi implementat doar după realizarea variantei ocolitoare a municipiului Blaj, amenajarea unui număr cât mai mare de locuri de parcare în oraș, inclusiv al parcării supraetajate de tip „PARK&RIDE” și implementarea serviciului public de transport electric de călători”, a transmis edilul din „Mica Romă”.

