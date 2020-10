Săptămâna limbilor europene, celebrată la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Mesajele elevilor militari la finalul activităților

Reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au postat pe pagina de socializare câteva imagini în care prezintă activitatea elevilor cu ocazia săptămânii limbilor europene și câteva mesaje din partea elevilor.

„Săptămâna limbilor europene la colegiul militar

Elevii militari au participat în cursul acestei săptămâni la activități diverse, menite să celebreze Ziua Europeană a Limbilor. Ei au încercat să definească importanța și avantajele învățării limbilor străine și să descopere motivele pentru care învățarea unei limbi străine reprezintă o decizie înțeleaptă.

Activitățile dedicate Zilei Europene a Limbilor au fost coordonate de către doamnele profesoare de la catedra de limbi străine: Carmen Roman, Lucia Lupu, Cornelia Bratu, Alina Chiorean și Anca Haţegan.

Iată câteva dintre concluziile la care au ajuns elevii militari:

„Les langues étrangères sont une nécessité, donc tout le monde à besoin de les connaître. C’est bien de connaître plusieurs langues, parce qu’on doit connaître les modalités de communication de nos pays voisins – je pense qu’étudier les langues étrangères nous permet de découvrir de nouveaux horizons vers l’inconnu. Mon conseil pour les autres est d’apprendre au moins une langue étrangère, non pas par nécessité, mais par volonté, pour leur propre plaisir, pour être contents d’eux-mêmes” – elev plutonier Oana Puşcaş, clasa a XII-a.

„Connaitre une autre langue est au moins épanouisser son esprit, ou même découvrir un autre “soi”, plus profond, plus ouvert. L’homme monolingue est limité, il se trouve dans une chambre obscure d’ou il peut sortir seulement par le passage de l’intelligence linguistique vers l’univers mystérieux de la diversité culturelle” – elev sergent major Ancuța Rusu, clasa a XII-a.

„Selon moi, connaître une autre langue c’est posséder une deuxième âme. La jeune génération devrait être conseillée d’étudier plus de langues étrangères pour enrichir leur culture générale et pour mieux se connaître eux – même. De nos jours, avoir des compétences linguistiques est une vraie qualité, une qualité qu’il faut acquérir pour le plaisir d’apprendre de nouvelles choses”, elev caporal Mara Bîcleşanu, clasa a XI-a.

„The scientific communication session represents an extremely beautiful contest that has a massive impact on the students, regarding both cultural and skillful aspects and I consider that it is a experience that deserves a chance from every student” – elev caporal Daria Pascu, clasa a XI-a.

„Language impacts the daily lives of members of any race, creed, and region of the world. Language helps express our feelings, desires, and queries to the world around us. Words, gestures and tone are utilized in union to portray a broad spectrum of emotion. The unique and diverse methods human beings can use to communicate through written and spoken language is a large part of what allows to harness our innate ability to form lasting bonds with one another; separating mankind from the rest of the animal kingdom” – elev caporal Mădălina Matei, clasa a XI-a.

Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an, începând din 2001 în preajma zilei de 26 septembrie, la iniţiativa Consiliului Europei”, au scris reprezentanții Colegiului Militar Național „Mihai Viteazul” Alba Iulia.