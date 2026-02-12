Sancțiuni financiare drastice pentru judecătorii CCR, dacă România pierde fondurile din PNRR din cauza lor: ,,Să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”

„Judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!” – a anunțat deputata liberală, Raluca Turcan, care spune că va modifica o inițiativă legislativă proprie în acest sens.

Turcan vrea sancțiuni pentru judecătorii CCR

Deputata a anunțat că intenționează să modifice un proiect legislativ depus anterior care vizează sancționarea absențelor nemotivate ale judecătorilor CCR de la ședințe. Aceasta a anunțat că noul amendament vizează introducerea răspunderii individuală și financiară a judecătorilor CCR pentru prejudiciile aduse statului român.

„Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele plenului, prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată și introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit dacă absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile. Intenționez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”, se arată în mesajul publicat miercuri, pe Facebook, de Raluca Turcan.

România pierde bani din PNRR

Deputata a atenționat cu privire la riscurile financiare la care se supune statul român, amintind de fondurile din PNRR aferente jalonului pensiilor magistraților. „România riscă să piardă bani europeni – nu puțini, ci 231 milioane de euro – și credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor”, spune Turcan.

Raluca Turcan a invocat articolul 52, alineatul 3, din Constituția României: „Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență”.

Anunțul vine după ce judecătorii CCR au amânat pentru 18 februarie 2026 luarea unei decizii pe reforma pensiilor magistraților, fiind a cincea amânare din dosar.

