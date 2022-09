Sănătatea Cluj – CSU Alba Iulia 1-3 (0-3)! Victorie externă de senzație pentru studenți împotriva „virușilor”!

CS Municipal Alba Iulia continuă seria dezamăgitoare din acest start de stagiune, pierzând pe “Cetate” cu liderul Seriei 9, Corvinul Hunedoara, scor 0-2 (0-1).

Cu Ioan Ovidiu Sabău în oficială, spectator de lux și antrenor dorit pe banca tehnică a “alb-negrilor”, amfitrionii nu au pus multe probleme unei echipe ce are maximum de puncte după 5 runde. Hunedorenii și-au arătat forța și la a 3-a descindere în Alba, impunându-se de fiecare dată fără a primi gol. Albaiulianii nu au avut forță ofensivă, au încercat să se ridice la nivelul unui duel cu o echipă favorită la promovarea în Liga 2, însă nu au reșit aproape nimic în atac. Pe de altă parte poratrul Cătălin Iovicin a limitat proporțiile scroului prin intervențiile sale, fiidn cel mai bun echipier unirist. Un meci dominat copios de trupa lui Florin Maxim, care a apăsat pedala atât cât trebuia împotriva penultimei clasate, o echipă ce și-a arătat limitele.

Fără mari emoții în acest joc, Hunedoara defilează spre barajul de promovare, în vreme ce CSM Unirea Alba Iulia suferă și are doar două puncte în 5 runde, cu două înfrângeri sucecsive îb fața fabilor (3 dacă includem și jocul cu CS Ocna Mureș din Cupa României)!

La meci a ajuns și Ioan Ovidiu Sabău, care asistă la confruntarea din tribuna oficială, alături de Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia și viceprimarul Marius Filimon.

*0-1, MIN. 20: M. COMAN, lat din 8 metri, la pas perfectă din dreapta de la Hergheligiu

*0-2. MIM. 65: M: LUPU a înscris din 6 metri, după pasa venită de la Fl. Iacob, din dreapta, fază similară cu deschiderea scorului

La reluare, prima ocazie este a oaspeților M. Coman (50, reluare alături, din apropiere. Șut Pîrvulescu (51), pe lângă. M. Lupu (53) nu ajunge un balon în fațâa portții. D. Pop (63) – reluare cu capul, a reținut Iovicin, Șut din unghi Pîrvulescuk a parat Iovicin (75)

M. Lupu (4) a reluat cu caopul în stâlpul stâng la cornerul lui Hergheligiu, Albaiulienii solicită eliminarea lui M. Coman pentru lovirea lui Circov (12, însă s-a acordat doar galben. Garitti (39), șut pe jos respins în corner de Iovicin. Șut M. Lupu (45) respins în față de Iovicin. Liberă Hergheligiu, respinge portarul unirist

În tribune sunt aproxiomativ 500 de spectattori, ambele formații având galerii, mai numerosa fiind aceea a Hunedoarei.

La uniriști, este în premieră căpitan Călin Cristea ,pe „Cetate”, iar hunedorenii îl au între buturi pe tânărul Darius Roman, de doar 16 ani!

Echipe de start:

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Benkirat, E. Codrea, Circov (83, R. Ivan) – Harangozo, C. Cristea/ cpt (72, Epure), Mâlnă, Indrei (58, Tendieu) – Sebaș, Agbomoniyi (83, Cîrloanță); rezerve N. Itu, Lupea, An. Moldovan, C. Dănilă, Bakcsi. Antrenor Marcel Rusu.

Corvinul: D. Roman – Iacob, Garutti, D. Pop (77, A. Vlad), Mar (72, Neacșa) – Bradu, Chindriş/ cpt. – Hergheligiu (77, Mercioiu), M. Lupu (77, Borțoneanu), N. Pîrvulescu – M. Coman (72, Roșu); rezerve Deak, Mitran, Pocioian, Lupușor. Antrenor Florin Maxim.

Arbitri Ad. Pal (Oradea), D. Lucaciu (Cluj-Napoca), I. Georgiu (Dej) Observatori Cl. Ștefănuți (Năsăud), V. Radu (București)

Avertismente: E. Codrea (54), Harangozo (73)/ Coman (12), Garutti (70)