Sâmbătă, pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj | “Alb-negrii” atacă play-off-ul

Întâlnire disproporționată lângă furnale, sâmbătă, ora 15.00, în etapa a 10-a a eșalonului terț (prima din retur). CS Hunedoara, lider cu maximum de puncte al Seriei 9, primește vizita grupării din orașul salin, situată pe locul al 8-lea, cu 8 puncte.

Va fi o misiune imposibilă pentru ocnamureșeni împotriva marii favorite la accederea în eșalonul superior (9 victorii, cel mai bun atac și cea mai puternică defensivă, golaveraj 24-5). Asta întrucât “Soda dragă” suferă la greu în campionat în urma parcursului din Cupa României, acumulând 3 înfrângeri consecutive și un singur punct în ultimele 5 întâlniri. În plus, vizitatorii nu se simt deloc confortabil pe terenuri străine în acest campionat, un singur egal, la Alba Iulia, cu CSU, urmat de 3 insuccese. În plus, sunt și probleme de efectiv câtă vreme Ceaca este suspendat (3 etape), Căt. Creț și Al. Kiraly – accidentați, iar situația lui Coltor rămâne neclară (a fost plecat la o competiție europeană de minifotbal). În ultimele două dispute “face to face”, Corvinul a învins clar, 4-1 la Hunedoara (toamna trecută) și 4-0 pe “Stadionul dragostei” (în startul actualului sezon).

“Un test extrem de dificil, nu suntem în efectiv complet, ne lipsesc echipieri importanți, suntem doar 13 jucători de câmp valizi. Ne dorim să realizăm un joc bun și să echilibrăm prin atitudine decalajul valoric, oponentul având calitate atât ca echipă cât și individual”, a precizat Dan Roman, acesta contând pe revenirile lui D. Ghiță și D. Mic.