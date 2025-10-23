Sâmbătă, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Dinamo, în „Alba Blaj” Arena | Prilej de reabilitare pentru campioană

Sâmbătă, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Dinamo, în „Alba Blaj” Arena, meci din Divizia A1 | Prilej de reabilitare pentru campioană

Sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena, de la ora 18.00, se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și Dinamo, meciul vedetă al etapei secunde a Diviziei A1 la volei feminin

Este o nouă confruntare dificilă pentru formația din „Mica Romă”, împotriva unei rivale în lupta pentru titlu în această ediție. Dinamo, medaliata cu bronz în stagiunea precedentă, o are în efectiv pe Ramona Rus, jucătoarea originară din Blaj, iar în prima etapă a învins pe Rapid, în deplasare, scor 3-1.

Pentru campioana Volei Alba Blaj acest duel important, primul în campionat în fața fanilor, reprezintă un prilej de reabilitare după startul sezonului, unul dezamăgitor, cu două eșecuri împotriva contracandidatei CSO Voluntari, unul pe teren propriu, în Supercupa României (1-3) și altul în deplasare, în runda inaugurală (2-3).

