Sâmbătă, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Dinamo, în „Alba Blaj” Arena | Prilej de reabilitare pentru campioană
Sâmbătă, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Dinamo, în „Alba Blaj” Arena, meci din Divizia A1 | Prilej de reabilitare pentru campioană
Sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena, de la ora 18.00, se dispută partida dintre Volei Alba Blaj și Dinamo, meciul vedetă al etapei secunde a Diviziei A1 la volei feminin
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj, debut dificil în Divizia A1, în deplasare cu rivala CSO Voluntari
Este o nouă confruntare dificilă pentru formația din „Mica Romă”, împotriva unei rivale în lupta pentru titlu în această ediție. Dinamo, medaliata cu bronz în stagiunea precedentă, o are în efectiv pe Ramona Rus, jucătoarea originară din Blaj, iar în prima etapă a învins pe Rapid, în deplasare, scor 3-1.
Pentru campioana Volei Alba Blaj acest duel important, primul în campionat în fața fanilor, reprezintă un prilej de reabilitare după startul sezonului, unul dezamăgitor, cu două eșecuri împotriva contracandidatei CSO Voluntari, unul pe teren propriu, în Supercupa României (1-3) și altul în deplasare, în runda inaugurală (2-3).
